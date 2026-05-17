Video: se distrajo, perdió el control y provocó un choque en cadena contra ocho autos

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada en el barrio porteño de Barracas, donde un automovilista provocó un grave choque en cadena que involucró a ocho vehículos. Según habría explicado, se distrajo mientras manejaba, lo que terminó generando un fuerte accidente en el que una joven se salvó de milagro.

En el video captado por las cámaras de seguridad, que luego trascendió públicamente, se puede ver cómo el conductor de una camioneta Renault Captur roja impacta primero contra un Toyota Yaris que estaba detenido sobre la calle y, segundos después, choca contra otro un Peugeot 308.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves: en las imágenes se observa a una joven subirse a un auto que, apenas segundos después, es impactado por la camioneta.

Según trascendió, el conductor de la Renault Captur se habría distraído mientras circulaba, lo que habría desencadenado el fuerte choque en cadena.

La conmoción de los vecinos

Tras el primer impacto, la camioneta quedó durante algunos segundos sobre dos ruedas y terminó chocando contra otro vehículo estacionado. A raíz de esa primera colisión, uno de los autos impactados fue desplazado hacia adelante y provocó nuevos choques contra otros vehículos que se encontraban estacionados en la misma cuadra.

El fuerte impacto generó conmoción entre los vecinos. En las imágenes de seguridad se escuchan las alarmas de los autos afectados y, segundos después, los gritos e insultos de personas de la zona hacia el conductor que habría provocado el accidente.