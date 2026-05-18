El boom de los comercios de cercanía y las razones detrás de su crecimiento

El crecimiento de los comercios de cercanía , o "paseo de cercanía" se consolidó en distintos puntos del Gran Mendoza. El fenómeno fue analizado por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera quien, en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , explicó las razones detrás de la proliferación de estos centros comerciales.

Según Irrera, el desarrollo de estos espacios responde principalmente al crecimiento de los barrios privados y a nuevas demandas de consumo. “Aquellos desarrolladores que en algún momento vieron la oportunidad se volcaron hacia este tipo de centros comerciales”, señaló. En ese sentido, explicó que muchos barrios privados “no pueden tener negocios adentro en el mismo barrio”, por lo que este tipo de comercios busca instalarse en zonas cercanas.

18-05-2026 - MC - ROBERTO IRRERA – PTE. DE LA CÁMARA INMOBILIDARIA DE MENDOZA - Paseos de Cercanía - Strep Center por qué proliferan

El titular de la Cámara Inmobiliaria remarcó que uno de los factores centrales es la practicidad para los consumidores. “La gente busca la comodidad de llegar y poder estacionar”, afirmó. Además, sostuvo que ir al centro “es medio tedioso” por la falta de playas de estacionamiento, el tránsito y los cambios en los sistemas de estacionamiento medido.

“Hoy por hoy la vida se vive un poquito más acelerada, entonces por ahí siempre pretendemos ahorrar tiempo”, explicó Irrera. Bajo esa lógica, consideró que estos centros comerciales “llegaron a la cercanía de todos estos barrios y de aquellos lugares que realmente estaban un poco desprovistos”.

El dirigente también indicó que los strip center ampliaron sus servicios y ya no funcionan únicamente como espacios comerciales. “Hay muchos que se han adaptado para tener una oficina, a lo mejor para hacer un co-working”, señaló. Además, destacó que algunos complejos incorporaron “mayoristas, centros médicos, oficinas”, lo que “le va facilitando un poco la vida también a los vecinos”.

Nuevos hábitos de consumo y compras online

Irrera consideró que los cambios en los hábitos de consumo también influyen en la dinámica comercial de Mendoza. “Mucha gente compra por internet, por ahí es mucho más fácil, se lo llevan a la casa, no me tengo que mover”, sostuvo.

En ese marco, recordó el caso de una comerciante que dejó un local durante la pandemia y luego optó por continuar trabajando desde su casa. “Me dicen: ‘realmente me va mejor trabajar desde mi casa, aunque le tenga que llevar el producto, y me sale más económico que alquilar un local’”, relató.

Finalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria señaló que los paseos de cercanía también responden a una preferencia de algunos consumidores por espacios menos concurridos. “Hay personas que no les gustan donde hay mucha gente, y por ahí buscan estos lugares que a lo mejor fuimos, compramos y salimos”, concluyó.