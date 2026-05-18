Donación de órganos: Mendoza convocó a registrarse como donante y así se puede acceder

Bajo el lema "Distintos motivos, una decisión que salva vidas", Mendoza conmemorará el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra el 30 de mayo. Esta fecha fue elegida por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

Es así que el Ministerio de Salud y Deportes realizará actividades del 19 al 29 en varios departamentos de la provincia. Estos encuentros buscan homenajear a las familias donantes, reconocer el trabajo de los equipos de salud y seguir promoviendo la importancia de la donación en nuestra comunidad.

La propuesta de este año del Incucai, además, es focalizar en las razones particulares que tienen las personas para posicionarse a favor de la donación. Como acción principal para las redes sociales, se filmarán testimonios breves de distintas personas de la comunidad, en espacios públicos con la consigna: ¿Sos donante, por qué? y con ellos realizar piezas individuales que serán publicadas.

En 2025, Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en donación y trasplantes, con 906 procesos de donación de órganos y 1.242 de tejidos. Esto permitió 4.497 trasplantes. Estas cifras consolidan la recuperación post-pandemia impulsada por la Ley Justina y la expansión de la procuración hospitalaria.

Donantes de tejidos (Córneas): 1.242 procesos.

Total de trasplantes: 4.497 personas recibieron órganos (2.349) o tejidos/córneas (2.148).

4.497 personas recibieron órganos (2.349) o tejidos/córneas (2.148). Donantes vivos: Se contabilizaron 253 donantes vivos.

Se contabilizaron 253 donantes vivos. Récord: Se superó la marca histórica anterior de 2019.

Se superó la marca histórica anterior de 2019. Donación en asistolia (tras paro cardíaco) para ampliar la disponibilidad de órganos.

El contexto del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) gestiona en tiempo real la lista de espera, la ablación y el implante. La Ley 27447 (Ley Justina) establece que toda persona mayor de 18 años es donante, a menos que exprese lo contrario.

La donación de órganos continúa siendo tema central en Argentina Foto: NA Mendoza está cuarta como la provincia con más donantes cada un millón de habitantes. NA

Más de 7.000 personas se encuentran en lista de espera para un trasplante, principalmente renal. Estos son los más frecuentes, seguidos por los hepáticos.

Cómo ser donante de órganos en Mendoza

App Mi Argentina: Dentro de la aplicación, en la sección «Mis Trámites» o «Mi Salud», se puede completar el formulario de manifestación de voluntad de donación de órganos y tejidos.

Gestión del DNI: Al realizar el trámite de renovación o solicitud del Documento Nacional de Identidad en cualquier oficina del Registro Civil, se puede solicitar que se asiente la voluntad de ser donante.

Sitio de internet del Incucai: se puede completar el formulario oficial en el sitio oficial para registrar la decisión en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad.

Presencial en el Incaimen: Se puede acudir personalmente al Hospital Central de Mendoza (Ala Este, 2° piso), donde funciona la sede del organismo provincial, para firmar un acta de expresión de voluntad.

Correo Argentino: Podés enviar un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del país manifestando la voluntad de hacerlo.

Los requisitos básicos son: ser mayor de 18 años; presentar DNI vigente si el trámite es presencial y validar la identidad si se realiza a través de la app.

¿Cuándo es necesario un trasplante de órganos?

En determinadas circunstancias, en general como consecuencia de enfermedades o accidentes, es posible perder la capacidad habitual que tienen los órganos de realizar funciones básicas para la vida. El corazón bombea la sangre, los pulmones la oxigenan, el hígado y los riñones la depuran.

Al mismo tiempo, sintetizan hormonas. Todos ellos son indispensables para un correcto funcionamiento del organismo. Cuando sobreviene un trastorno importante que afecta el desempeño de algún órgano vital, es necesario un trasplante que permita sustituir las funciones del órgano dañado.

Para realizar un trasplante es necesaria la existencia de donantes. La donación es un gesto altruista. En nuestro país, cualquier persona mayor de 18 años puede manifestar su voluntad de donación.

Un operativo de donación de órganos es una carrera contra reloj. En ella participan hasta 150 profesionales que asumen el compromiso de concretar la voluntad del donante y la esperanza de los pacientes en lista de espera.