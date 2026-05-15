Empleados de comercio: cuánto cobrará un cajero de supermercado con el aumento de junio

Los empleados de comercio recibirán un nuevo aumento salarial en junio de 2026, en el marco de la paritaria acordada entre el sindicato mercantil y las cámaras empresarias. La actualización será del 1,5% sobre los salarios de mayo y alcanzará a trabajadores de supermercados, mayoristas y comercios de todo el país.

El aumento impactará en las escalas salariales de cajeros, vendedores, administrativos y personal de maestranza comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Además, continuará el pago de sumas no remunerativas acordadas para el segundo trimestre del año.

Los empleados de comercio cobrarán con aumento en junio.

Expectativa por los salarios de los empleados de comercio Foto: Shutterstock

La paritaria homologada por el Ministerio de Capital Humano estableció una suba acumulativa del 5% para el trimestre abril-junio, dividida en tres tramos:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

El ajuste de junio se aplicará sobre las escalas ya actualizadas del mes anterior, por lo que los salarios tendrán una nueva mejora acumulativa.

A eso se suman las sumas no remunerativas de $120.000 mensuales que los trabajadores perciben durante abril, mayo y junio.

Cuánto cobrará un cajero de supermercado en junio 2026

Con el incremento previsto para junio, los salarios aproximados de los cajeros serán los siguientes:

Cajero categoría A: $1.232.731

Cajero categoría B: $1.238.277

Cajero categoría C: $1.245.404

Los valores incluyen las sumas no remunerativas pactadas en paritarias, aunque no contemplan adicionales por antigüedad, presentismo ni horas extras.

En el caso de quienes trabajen media jornada, el sueldo se reduce proporcionalmente. Por ejemplo, un cajero categoría A con jornada de cuatro horas cobrará alrededor de $616.365 mensuales.

Escalas salariales de empleados de comercio actualizadas a junio

Maestranza

Categoría A: $1.216.895

Categoría B: $1.220.059

Categoría C: $1.231.145

Administrativos

Categoría A: $1.228.772

Categoría B: $1.233.527

Categoría C: $1.238.277

Categoría D: $1.252.532

Categoría E: $1.264.410

Categoría F: $1.281.833

Vendedores

Categoría A: $1.232.731

Categoría B: $1.256.494

Categoría C: $1.264.410

Categoría D: $1.281.833

Qué puede pasar con las paritarias de comercio

El acuerdo firmado por el gremio encabezado por Armando Cavalieri incluye una cláusula de revisión prevista para junio.

Ese mecanismo permitirá reabrir la negociación salarial si la inflación supera las previsiones oficiales y afecta el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.