El empleo registrado volvió a caer en Mendoza

El empleo registrado en Mendoza tuvo una nueva retracción y profundizó una tendencia negativa al acumular siete meses consecutivos en caída, según datos difundidos por el Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), dependiente del ministerio de Capital Humano. El dato va a contramano de la leve recuperación que se registró a nivel nacional.

El estudio realizado para el SIPA analiza datos correspondientes a febrero de 2026. Según las cifras difundidas, el empleo registrado en Mendoza cayó un 0,8%. En términos interanuales, en la provincia el retroceso fue del 3,6%, lo que se traduce en la pérdida de más de 9.000 puestos de trabajo registrados en el último año.

A nivel nacional, el trabajo formal mostró una suba del 0,1% durante febrero, cifra que reafirma la estabilidad registrada desde noviembre de 2025. De hecho, durante el último año hubo estabilidad o crecimiento en nueve meses y retrocesos en apenas tres.

Pese a que a que en el país el informe indica que hay cierta estabilidad con tendencia a la recuperación, en Mendoza la situación fue distinta: en nueve meses se registraron caídas del empleo formal y solamente hubo subas en tres meses de 2025: febrero (+0,4%), abril (+0,2%) y julio (+0,2%).

De este modo, Mendoza quedó entre las nueve provincias con peores registros en cuanto a empleo registrado, sólo por detrás de Tierra del Fuego (-9,2%), Chubut (-7,2%), Santa Cruz (-7,2%), Corrientes (-4,6%), Misiones (-4,5%), Chaco (-4,3%), San Luis (-4,1%) y Formosa (-4%).

Empleo formal SIPA febrero 2026 El SIPA difundió las cifras del empleo registrado en el país. SIPA

Si la mirada se acota sólo a la región de Cuyo, los números también son dispares: mientras San Juan registró un crecimiento del 2,2% interanual en el empleo formal, Mendoza y San Luis mostraron marcadas caídas.

Las actividades más afectadas

Al analizar cómo se han comportado los distintas actividades económicas se observa que, en el sector privado, los mayores retrocesos se dieron Explotación de minas y canteras, con una caída interanual del 7,1%. Le siguieron la Industria manufacturera, con una baja del 3,8%, y la Intermediación financiera, con un retroceso del 3,2%.

En contrapartida, algunos sectores mostraron mejoras: la pesca creció un 2,9%; el suministro de electricidad, gas y agua avanzó un 0,6%; y los servicios comunitarios, sociales y personales subieron un 0,3%.

Un dato particular fue el de la construcción, que no tuvo variaciones respecto del año anterior.

Cómo se comportó el trabajo independiente

De acuerdo a lo informado por el SIPA, el trabajo independiente aumentó un 3,4% interanual, lo que implicó una incorporación de unas 95.000 personas. El principal motor de ese incremento fue el monotributo, que mostró un incremento del 4,3% en el último año, equivalente a unos 90.000 trabajadores.

Cómo se movieron los salarios

En cuanto a los salarios, en el sector privado formal el sueldo bruto promedio alcanzó en febrero los $2,11 millones, con una variación interanual del 32,2%. Esta cifra es levemente inferior a la inflación acumulada para dicho período (33,1%).

Por su parte, la remuneración mediana se ubicó en $1,51 millones y mostró un incremento interanual del 30,6%.