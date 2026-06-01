Quién es quién en el caso de Agostina Vega: todos los actores que rodean la causa que conmocionó al país

Con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , de 14 años, se desató en Córdoba un complejo escenario alrededor del caso. Por el momento, Claudio Barrelier es el único detenido por el macabro crimen de la menor, pero la Justicia todavía tiene puntos por esclarecer que podrían llevar a nuevas imputaciones. Además, la familia de la fallecida y las autoridades judiciales viven sus propias tramas resultantes de este hecho.

Barrelier, de 33 años, está preso por el crimen de la joven desde el sábado 26 de mayo. En un principio fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Sin embargo, esta calificación se modificó cerca de una semana después con el hallazgo del cadáver de Agostina, siendo sindicado por homicidio agravado.

Era exbecario del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y mantenía un vínculo, por lo menos, de amistad con la madre de Agostina, Melisa Heredia. Esto se comprobó con fotos de ambos juntos en reuniones grupales.

Aunque, hoy por hoy, es el único apuntado por la Justicia cordobesa, no se descarta que otras personas sean imputadas como cómplices del asesinato. Concretamente, trascendió que la dueña del auto donde Barrelier habría llevado los restos de la víctima, un Ford Ka, es investigada bajo la hipótesis de que podría haber conocido los planes del presunto asesino. Se la señaló como Soledad (no se compartió su apellido). Según la madre de la joven, "es una amante de él (Barrelier)".

La evidencia que complica la situación procesal de la mujer se sustenta en hallazgos técnicos y registros visuales contundentes. Por un lado, la Policía Científica detectó rastros hemáticos en el interior del Ford Ka, manchas de sangre que la propia dueña del vehículo admitió haber visto, pero que evitó denunciar ante las autoridades en su momento.

A esto se suman los registros de las cámaras de seguridad, cuyas filmaciones muestran a Barrelier cargando bidones y bolsas de consorcio negras en el rodado, elementos que los investigadores consideran clave, ya que habrían sido utilizados para el traslado de los restos de Agostina Vega y su posterior ocultamiento en el descampado donde fue hallada.

Las autoridades del caso y el pedido contra los fiscales

Desde el inicio de la causa, el fiscal a cargo de la investigación es Raúl Garzón, quien dirigió los operativos, allanamientos e imputaciones desde que se radicó la denuncia de la desaparición de la menor.

fiscal garzón

Sin embargo, desde que el caso tomó visibilidad, se denunciaron presuntas tardanzas en el actuar de la Justicia. La familia de Agostina, especialmente su abuela, ha cuestionado duramente su desempeño, afirmando que "todo hicieron mal desde el principio".

Sobre esto, el propio Garzón rechazó los cuestionamientos sobre la actuación judicial durante los primeros días de la búsqueda, defendiendo los protocolos seguidos por su fiscalía en conferencias de prensa.

En este marco, el legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para apartar a Garzón de la investigación. Sobre esto, en su cuenta de X, el político escribió que el fiscal "no está capacitado para llevar adelante una causa que ha generado estupor en la sociedad. Soberbio, y con 0 perspectiva de género". Rossi basa su reclamo en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, argumentando que el desempeño de Garzón no ha estado a la altura de la complejidad del caso.

A esto se sumó el diputado nacional y jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo. Este no solo mantuvo la acusación contra Garzón, sino que sumó al fiscal Iván Rodríguez, por dejar libre a Barrelier en 2025 cuando fue acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

"Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo. En el mismo sentido, pediré a los concejales de nuestro bloque que soliciten la expulsión del concejal Ricardo Moreno", comunicó.

Estos pedidos generaron un capítulo de controversia institucional en Córdoba, sumando presión sobre la cúpula judicial mientras la causa avanza.

Además de Garzón, en la investigación también se destaca el nombre de Marcelo Marín, jefe de la Policía de Córdoba. El efectivo, lideró y supervisó directamente los operativos de búsqueda y rastrillaje para dar con el paradero de Vega. Así, estuvo presente en el momento que dieron con los restos de la víctima. Ese operativo contó con el despliegue de 250 efectivos policiales, incluyendo canes especializados, drones, helicópteros y personal de cuerpos especiales como el DUAR y caballería.

A raíz de la conmoción que provocó este caso en todo el país, figuras del Gobierno cordobés se hicieron presentes. Este fue el caso del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien comentó ante los medios que Barrelier "mintió desde el primer momento".

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También, el día después de que se confirmara la muerte de la menor, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, recibió en una reunión privada a los abuelos maternos. Tras este encuentro, que duró poco más de dos horas, también recibió por separado al padre de la adolescente.

La familia Vega

Desde el principio de la causa, la familia de Agostina se movilizó para darle visibilidad a la, en ese momento, desaparición de la menor. Con marchas y apariciones en los medios de comunicación, los miembros del núcleo familiar fueron haciéndose públicos. Luego, mientras avanzó la investigación, se marcaron conexiones entre algunos miembros y el imputado. Además, se dieron graves acusaciones entre los mismos.

Quien tomó más relevancia, tanto del lado mediático como judicial, fue Melisa Heredia, madre de la menor fallecida. Era amiga y, según algunas versiones, expareja del detenido. Fue informada de la muerte de su hija el domingo 31 y tuvo que ser sedada debido a una fuerte crisis nerviosa. Su teléfono celular fue incautado por la fiscalía.

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El padre de la niña, Gabriel Vega, es un expolicía que se encontraba en San Luis al momento de la desaparición y regresó de inmediato para liderar una búsqueda paralela. Antes de que Barrelier fuera detenido, Gabriel lo enfrentó cara a cara y le realizó una entrevista que grabó en secreto. En este registro, que fue entregado a la Justicia como prueba, el sospechoso utilizó como coartada que era imposible que él hubiera cometido un crimen viviendo con su mujer e hija.

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Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo. "Para mí, tuvo ayuda, no actuó solo. "Hay gente implicada", remarcó ante los medios. Además, lanzó sospechas directas sobre su expareja, afirmando que "entre la madre y este tipo hay algo" y le exigió públicamente que "diga la verdad" y la criticó por "vincular" a su hija al entorno que compartía con el detenido, señalando que "ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así".

Por otro lado, los abuelos de Agostina fueron claves para movilizar los reclamos de la familia, tanto en marchas como ante los medios de comunicación. En este tipo de tareas también se los vio a tíos y otros miembros de la familia.

El testigo clave

El remisero, Ariel Torres, es un testigo clave para reconstruir las últimas horas de la adolescente antes de su desaparición. Ante medios de comunicación, destacó que "el viaje fue solicitado de manera habitual” y señaló que, en ese momento, no percibió “nada fuera de lo común”.

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Mientras llevaba a la menor en su auto, sostuvo que a su parecer la fallecida "estaba contenta, habladora y confiada durante el trayecto, mencionando que iba a recibir un regalo para su madre y que se encontraría con el novio de su mamá para organizar una sorpresa”.

Sobre el contacto que tuvo con el acusado por el femicidio, contó: “Noté que la actitud de Barrelier era sospechosa por su intento de ocultar el rostro, pero me tranquilicé al ver que Agostina estaba confiada y no mostraba señales de incomodidad”.