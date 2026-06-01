Guaymallén: la Policía frenó una presunta venta de droga tras un seguimiento del CEO

El monitoreo en tiempo real del CEO permitió detectar la maniobra en Guaymallén. El operativo terminó con un detenido y el secuestro de estupefacientes y efectivo.

El operativo en Guaymallén fue coordinado por el CEO y terminó con un aprehendido y el secuestro de cocaína, cannabis y dinero en efectivo.

Un operativo policial desplegado en Guaymallén permitió frenar una presunta maniobra de venta de estupefacientes, tras un seguimiento en tiempo real realizado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que detectó movimientos compatibles con la comercialización de droga en la vía pública.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se concretó durante la mañana del domingo en la intersección de calle Allayme y Capilla de Nieve, donde efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) aprehendieron a un hombre de 37 años que sería el principal involucrado en la maniobra investigada.

La intervención se originó a partir del sistema de videovigilancia, que permitió advertir movimientos sospechosos en inmediaciones de un predio ferial.

Secuestraron drogas y efectivo Con el seguimiento del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la comunicación con móviles policiales, los efectivos llegaron al lugar, identificaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión sin que se registraran incidentes.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una bolsa con 182 envoltorios de cocaína, un tubo con una cantidad adicional de la misma sustancia, 76 cigarrillos de armado artesanal con cannabis sativa, un teléfono celular y $833.100 en efectivo.