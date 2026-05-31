Gendarmes salvaron a un niño que se ahogaba en Guaymallén

Efectivos de Gendarmería Nacional actuaron rápidamente al advertir que un niño se estaba ahogando, logrando estabilizarlo aplicando la maniobra de Heimlich.

La intervención de los gendarmes fue clave para salvar la vida del niño.

Un momento de tensión se vivió en Guaymallén cuando una mujer desesperada acudió pidiendo ayuda para su hijo a las instalaciones del Escuadrón 64 de Gendarmería Nacional. El niño presentaba un cuadro de ahogamiento, el cual le generaba serias dificultades para respirar.

Desde el organismo de seguridad explicaron que la actuación inmediata de los efectivos fue vital para evitar que el caso continúe agravándose. Personal del lugar ejecutó la maniobra de Heimlich con el objetivo de despejar las vías respiratorias del niño.

La maniobra fue realizada correctamente y el menor pudo recuperar la respiración, estabilizándose y mostrando una respuesta favorable pasados algunos instantes.

Con la emergencia bajo control, los oficiales acompañaron a la madre y al niño hasta el centro de salud Puente de Hierro, el más cercano al lugar, en donde el menor recibió atención especializada y quedó en observación pese a encontrarse en buen estado.