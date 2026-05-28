Guaymallén: usaron un inhibidor en un auto, robaron un celular y el GPS del dispositivo los delató

Tres hombres fueron detenidos durante el mediodía del miércoles en Guaymallén , luego de robar pertenencias del interior de una camioneta utilizando un inhibidor de señal. El procedimiento se activó tras el rastreo GPS de un iPhone sustraído y terminó con los sospechosos capturados dentro de un asentamiento.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió pasada las 12 en inmediaciones de calles Alberdi y O’Brien , donde la víctima dejó estacionada una camioneta RAM y, minutos más tarde, descubrió que le habían robado un teléfono celular que permanecía dentro del vehículo.

Según las primeras actuaciones, el propietario logró activar el sistema de rastreo de un iPhone y detectó que el dispositivo se encontraba en inmediaciones del barrio Lihué .

Con esa información, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén ( UAP ) desplegaron un operativo en la zona y localizaron a tres sospechosos que circulaban a bordo de un Peugeot 2008 .

Al advertir la presencia policial, los involucrados escaparon e ingresaron al asentamiento El Martillo con la intención de perderse de vista.

Intentaron descartar el teléfono robado

Tras un seguimiento, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos y concretaron la detención de los tres hombres. Durante la maniobra de escape, los delincuentes intentaron deshacerse del celular robado arrojándolo detrás de un gabinete de gas.

Sin embargo, el dispositivo fue recuperado por los efectivos durante la requisa realizada en el lugar.

Durante la inspección del Peugeot 2008 utilizado por los sospechosos, los policías encontraron un inhibidor de señal, aparato que habría sido utilizado para bloquear el cierre automático de vehículos estacionados y facilitar los robos sin necesidad de forzar puertas.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén, mientras que el vehículo fue secuestrado junto al dispositivo utilizado para cometer el ilícito.