Bomberos trabajaron más de dos horas para controlar un incendio en una vivienda

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada en una vivienda en Guaymallén , donde un incendio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia que demandó más de dos horas de trabajo para lograr controlar las llamas. A pesar de la magnitud del incendio, no hubo heridos ni víctimas fatales.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 sobre calle Canning al 3500 , luego de que varios vecinos alertaran a la línea de emergencia 911 por un incendio que avanzaba sobre una vivienda de la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales , Bomberos del Cuartel Central , Defensa Civil y Bomberos Voluntarios , quienes trabajaron de manera coordinada para extinguir el foco ígneo y evitar que el fuego alcanzara inmuebles cercanos.

Tras una ardua tarea desarrollada durante varias horas, los equipos de emergencia lograron contener el incendio y controlar la situación.

Posteriormente, las autoridades constataron que dos ambientes de la vivienda resultaron seriamente afectados por las llamas.

Investigan un desperfecto eléctrico

De acuerdo con el relato del propietario, el incendio se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico en una de las habitaciones de la casa.

A pesar de la magnitud del operativo y de los daños materiales provocados por el fuego, no se registraron personas heridas.