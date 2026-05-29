Juegos Sanmartinianos 2026: Guaymallén abrió las inscripciones y así podés participar

Ya se encuentran abiertas las inscripciones en Guaymallén para los Juegos Sanmartinianos 2026 que organiza la Subsecretaría de Deporte s de la Provincia, junto con las comunas de Mendoza. Las competencias están dirigidas a deportistas jóvenes de 10 a 18 años de distintas disciplinas, adaptados (personas con discapacidad) y mayores de 60 años.

Cada departamento organiza su competencia para seleccionar a los deportistas que competirán en la instancia provincial. Los ganadores de Mendoza competirán en los Juegos Deportivos Nacionales Evita. A su vez, si bien Guaymallén emitió su propio comunicado y es el primero en hacerlo, cada comuna luego abrirá su propio formulario.

Los deportistas que deseen participar de los Juegos Sanmartinianos que organiza la Municipalidad de Guaymallén , puede inscribirse hasta el 23 de junio.

Para consultas pueden dirigirse al polideportivo Poliguay , ubicado en calle Gomensoro y 3 de febrero del distrito Belgrano, o por mensaje de Whatsapp 2616063452 . Las inscripciones también se realizan en el Poliguay.

Los Juegos Sanmartinianos están dirigidos a deportistas de toda la provincia, como una herramienta que fomenta valores, hábitos saludables y un claro sentido social. Es una actividad inclusiva, participativa y formativa, que permite un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, así como también rescatar el valor del juego limpio, del trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer del juego.

Una vez concluido el periodo de inscripción, se armarán los fixtures de cada competencia.

Las disciplinas deportivas y categorías disponibles para competir se detallan a continuación en el siguiente link en el que se puede consultar de forma completa.