Marcha por Ni Una Menos: el Gobierno afirma que "no hay motivos" para criticar y sostiene que bajaron los femicidios

El Gobierno afirma que “no hay motivos” para cuestionar a la gestión de Javier Milei en la marcha de Ni Una Menos de este miércoles , en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega . Fuentes cercanas al presidente sostienen que “bajaron los femicidios” y que se logró “sin ninguna estructura de género llena de ñoquis”, refiriéndose a la eliminación del Ministerio de la Mujer y otras áreas relacionadas.

A su vez, adelantaron que habrá un operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y de la Casa Rosada. Si bien no impedirán que corten el tránsito, se montará un despliegue de fuerzas federales en ambos alrededores para evitar desmanes en los edificios públicos.

“Con MILEI hay MENOS FEMICIDIOS”, esta frase compartió el propio mandatario en redes sociales, en un contexto delicado tras el asesinato de Agostina Vega, la menor de 14 años en Córdoba.

Uno de los RT de Milei sobre la violencia de género

Uno de los RT de Milei sobre la violencia de género

En ese sentido, le dio retuit a un posteo del diputado mendocino Luis Petri, que apuntó contra la izquierda, uno de los sectores que cuestionó la política libertaria: “Hace 15 años impulsé y se sancionó una ley para prohibir las salidas anticipadas a violadores y asesinos en Mendoza. En 2017 logramos que se apruebe también a nivel nacional. La izquierda votó en contra de esta y de cada una de las leyes que buscan proteger a las víctimas de los delincuentes, violadores y asesinos”.

También el jefe de Estado direccionó sus críticas al crimen de la adolescente al peronismo cordobés, en especial al gobernador Martín Llaryora, quien es uno de sus aliados en el Congreso.

En el Ministerio de Capital Humano informaron a MDZ que no quedó ningún área interviniendo en temas de género y que todas las acciones que se realizan se hacen desde Seguridad y Justicia, bajo requerimiento del Poder Judicial.

En cuanto a datos duros, el Ejecutivo citó una publicación de la Corte Suprema, en conjunto con el Ministerio de Justicia. En ese informe se precisa que los femicidios tuvieron una caída del 12,3%. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) identificó y analizó 204 causas judiciales iniciadas en 2025 en las cuales se investigan los posibles femicidios de 200 víctimas directas y 19 víctimas vinculadas (219 en total).

En promedio, el año pasado hubo 1 víctima directa cada 44 horas, con una tasa de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres. Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron casos.

El informe que utiliza el Gobierno para hablar de baja de femicidios El informe que utiliza el Gobierno para hablar de baja de femicidios

En la comparación interanual, las víctimas directas se redujeron en 28 casos entre 2024 y 2025, una caída del 12,3%. A partir del pico de 260 víctimas directas registradas en 2019, se inició un leve descenso en 2020 y más pronunciado aún en 2021 y 2022 hasta un mínimo de 226 víctimas. En 2023 la tendencia cambió y volvió a registrarse un incremento, pero en los años posteriores se empezó a notar una baja. De 2017 a 2025 hubo una caída total del 20,6%: se pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado a 200.

De las víctimas directas de 2025, el 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans y travestis. Su promedio de edad fue de 40,8, con un rango de 1 a 104 años. El grupo de 25 a 34 años fue el más numeroso (24%), seguido por el de 35 a 44 (22%). El 6% eran niñas o adolescentes (hasta 17 años) y el 16% tenía 60 años o más.

En al menos 101 vínculos (44%) se registraron hechos previos de violencia de género: en 36 casos se conocieron a través de denuncia formal y en 65 por otros medios a partir de la revisión de las causas judiciales.

De las 36 víctimas que habían realizado denuncias formales, 15 contaban con medidas vigentes al momento del hecho; 4 con medidas vencidas; 1 con medidas vigentes y vencidas; 1 las había solicitado, pero no se las habían otorgado; 3 no las habían solicitado y no hay datos para las restantes 12 víctimas.

Ahora bien, si se toma en cuenta todos los vínculos (con o sin denuncia), se obtiene que, al menos 80 no habían solicitado medidas de protección y que no hay datos para 128 casos.

En total se informaron 16 víctimas con medidas de protección que se encontraban vigentes al momento del hecho, dado que 15 víctimas contaban con medidas vigentes y había 1 con medidas vigentes y vencidas. En el dictado de las resoluciones intervino la justicia especializada en violencia de género, familia, niñez y adolescencia, juzgados multifueros y juzgados de Paz.

Las medidas consistían en restricciones de acercamiento y contacto, exclusión del hogar, prohibición de ejercer actos de violencia, intimidación y perturbación, asistencia a tratamientos especializados en violencia de género, entrega de botón antipánico (o dispositivo similar), rondines y consignas policiales. Al menos en 12 casos estas medidas de protección fueron notificadas al sujeto activo, mientras que se desconoce en los 4 restantes.