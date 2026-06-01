La Justicia frenó el intento de suspender la Ley de Glaciares en Santa Cruz: qué dice el fallo

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la cautelar que había frenado la aplicación de la Ley 27.804 en Santa Cruz.

La Justicia se interpuso en el intento de frenar la aplicación de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz. Así lo informó la Procuración del Tesoro de la Nación, que había apelado la decisión en defensa del Estado Nacional.

El tribunal revocó la cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había frenado los efectos de la Ley N° 27.804 —complementaria de la Ley N° 26.639— antes de que existiera una sentencia sobre el fondo del asunto.

Los fundamentos del fallo La Cámara consideró que la suspensión carecía de respaldo. Según el fallo, la resolución de primera instancia "no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender" y daba por acreditados los requisitos de una cautelar sobre la base de "meras eventualidades descriptas por los recurrentes".

Los jueces también recordaron que "el Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente".

El cuestionamiento a quienes impulsaron el reclamo La cautelar había sido promovida por autoridades del Municipio de El Calafate, concejales y legisladores.