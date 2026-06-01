"Algo estatista": con un Senado enredado, el oficialismo ya piensa en cambios al proyecto de Federico Sturzenegger

El proyecto de Ley de Sociedades de Federico Sturzenegger ingresó este lunes al Senado . El oficialismo ya piensa en una serie de modificaciones y correcciones al proyecto del Ministerio de Desregulación, por lo que se espera que el debate se postergue en una Cámara alta con varios proyectos en lista de espera.

"Lo veremos en las comisiones más adelante", adelantó una de las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza en el Senado en diálogo con MDZ . Igualmente, advirtió: " Está un poco estatista o anticapitalista ; hay demasiadas regulaciones y corresponsabilidades, algo que corregimos en la reforma laboral".

Uno de los artículos en los que se enfocan para sostener esta crítica es el 26, que habla del " dolo o culpa del socio o controlante " en casos de decisiones que afecten a la sociedad.

"El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes, no siéndolo, la controlen constituye a sus autores en codeudores solidarios por la indemnización debida, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios a la sociedad", sostiene el artículo.

Frente a esto, desde uno de los despachos del oficialismo indicaron: "No se puede ir contra el patrimonio de los socios en caso de que uno tome una mala decisión para la empresa. Esto va en contramano de lo que planteamos respecto del patrimonio de las empresas".

Ese mismo artículo agrega: "El socio o controlante que aplique fondos o efectos sociales o se valga de información relevante o de oportunidades de negocios de la sociedad para su uso o negocio de cuenta propia o de terceros está obligado a cesar en tal conducta y traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su exclusiva cuenta".

Los choques con la reforma laboral

El mismo espíritu está en el artículo tercero del proyecto, que plantea que, en casos en que se declare la inoponibilidad, la responsabilidad se extiende a los socios, a quienes controlan la sociedad o a cualquiera que, de mala fe, haya participado en la maniobra. Es decir, responden con su patrimonio personal.

Sturzenegger defendió la agenda de reformas del Gobierno Sturzenegger defendió la agenda de reformas del Gobierno

"No se puede ir contra el patrimonio de los inversores a partir de la decisión de un juez", analizaron en el Senado. "Esto va claramente en contra de la búsqueda de inversiones en la que trabaja todo el Gobierno".

Se espera que estos puntos comiencen a discutirse en las próximas semanas, ya que aún no hay fecha definida para el inicio del debate en las comisiones. Según el sondeo de este cronista con distintas fuentes del Ministerio de Desregulación, en el entorno de Federico Sturzenegger se mostraron dispuestos a avanzar con correcciones al proyecto.

Las DAO quedaron en la mira

Otro de los puntos del proyecto de Ley de Sociedades que comenzó a ser cuestionado es el referido a las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), uno de los aspectos más novedosos de esta iniciativa. Se trata de organizaciones que funcionan mediante contratos inteligentes en blockchain.

Se las define como estructuras que operan "de manera total o parcialmente autónoma y descentralizada, según las reglas de gobernanza, operación, toma de decisiones y distribución de beneficios previstas en su instrumento constitutivo o en su protocolo".

Uno de los legisladores que estudia de cerca la relación entre negocios y tecnología analizó: "Una DAO es técnicamente un ente autónomo descentralizado y la ley pretende tener un representante humano como responsable. Fuera de eso, tiene los mismos requisitos que una sociedad anónima. Entonces no queda claro para qué se usa el concepto de DAO si al final el responsable es una persona".

Por lo pronto, el Senado se encuentra enredado en distintos proyectos de ley que aún no llegan a la media sanción, como la reforma política, la Ley Hojarasca y la nueva Ley de Salud Mental, entre otros. En caso de que se inicie el debate de este proyecto, habrá que considerar estas modificaciones que sugieren desde el propio oficialismo.