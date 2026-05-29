El PRO tensa la cuerda en el Senado y activa otro foco de conflicto con Karina Milei: el detalle

La fuerza liderada por Mauricio Macri anticipó que intentará sostener la candidatura de la jueza federal y advirtió que frenar el proceso por razones políticas afecta la independencia judicial y el funcionamiento institucional.

El PRO rechazó este viernes la decisión del Gobierno nacional, impulsada por Karina Milei, de retirar del Senado el pliego de jueza de María Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y anticipan que buscará sostener esa postulación.

"Desde el @proargentina sostenemos su postulación", señaló el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, uno de los firmantes del dictamen de la comisión de Acuerdo del Senado a favor de la funcionaria judicial.

"La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional", afirmó.

La decisión del Gobierno abre una grieta con los bloques dialoguistas que firmaron el despacho y no están dispuestos a aval la resolución del presidente Javier Milei.

Todo comenzó el miércoles cuando desde Casa Rosada llegó al Senado de la Nación, por orden de Karina Milei, el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.