Mauricio Macri habló del "operativo clamor" sobre su candidatura: "Voy a volver a cantar"

En el marco de su ingreso a una cumbre del PRO, Mauricio Macri alentó el “operativo clamor” sobre su eventual candidatura para 2027 y afirmó, ante la consulta de MDZ : “Voy a volver a cantar”.

En tanto, ante la consulta de si Patricia Bullrich es pasado en el partido amarillo, contestó: “Patricia es de la Libertad Avanza”. su afirmación se da luego de los momentos de tensión que vive la senadora con el oficialismo, tras el ultimátum por la situación judicial de Manuel Adorni y ante las versiones que dan cuenta de un presunto objetivo electoral de la exministra de cara al próximo año.

Las declaraciones del exmandatario se dio en el marco de un encuentro con legisladores de su espacio, en un contexto de tensiones con los libertarios en distintas provincias

En las últimas horas, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, reconoció que hay consenso en el PRO para que vuelva a postularse como presidente: “Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. A los del PRO nos gusta que sea candidato, no lo queremos esconder”.

Macri visitará la ciudad de Santa Fe el próximo 5 de junio como parte de la gira política “Próximo Paso”, una serie de recorridas con las que el expresidente busca reordenar al PRO y fortalecer su armado territorial de cara a 2027.

El exjefe de Estado mantendrá reuniones con dirigentes locales y compartirá una foto institucional junto al gobernador Maximiliano Pullaro, y se prevé que asista su par entrerriano, Rogelio Frigerio.

Mauricio Macri habló sobre la declaración de Schoklender

Durante una nueva audiencia del juicio oral por la causa Sueños Compartidos, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria y apuntó contra el abogado Eduardo Barcesat y el exministro Aníbal Fernández.

Según relató Schoklender ante el tribunal, Barcesat habló con Hebe de Bonafini “para que le transmita a Aníbal Fernández, que en aquella época monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, era medio el dueño de todo...”.

De acuerdo con su versión, el abogado “quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”.

Ante la consulta sobre esa declaración, Macri señaló: "Le doy crédito, es verdad. Fueron muy duros, años muy duros en la Ciudad, y después en la Nación, con todo ese ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase. Pero, por suerte, el cambio volvió a avanzar a partir del 23, y, bueno, hay que lograr que esta vez sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar"

Para el exalcalde, hay un contexto similar contra el gobierno de Milei. "Están mucho más débiles ellos, están desarmados. La justicia actuó en tiempo, tal vez, un poco largo, pero finalmente actuó, y eso hace que no estén articulados, están peleados. No es el mismo kirchnerismo de del 15 y del 19".