Por orden de Karina Milei, frenaron la designación de una jueza vinculada a un periodista que investigó al oficialismo

El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado de la Nación, por orden de Karina Milei , el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli , quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

La medida de la Casa Rosada se fundamenta en un veto de naturaleza política: la candidata es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon , autor de recientes investigaciones que salpicaron a figuras de la administración libertaria.

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto.

Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), s e había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La orden de frenar el ascenso judicial, que el propio presidente Javier Milei había firmado a mediados de marzo, provino de la Secretaría General de la Presidencia .

La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación lleva las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

María Verónica Michelli Karina Milei le bajó el pulgar a María Verónica Michelli.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio "Chiqui" Tapia.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con emisarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de la propia jefatura libertaria, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.

Greenway y Catania están propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.