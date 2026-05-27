La liturgia soviética del gobierno libertario

En la era soviética dominada por Iósif Stalin, las presencias y las ausencias de las personalidades del régimen marcaban su “status” político y, en muchos casos, era la diferencia entre la vida y la muerte. A menudo se borraba de las fotos la imagen de aquellos que habían caído en desgracia. Era la confirmación que habían perdido el favor del líder supremo.

En el tiempo libertario que atraviesa la Argentina algo parecido sucedió en la celebración del Tedeum en la catedral de Buenos Aires. Fueron tan minuciosos los análisis de la “red carpet” desde la Casa Rosada hasta la entrada de la Catedral, como las distintas interpretaciones que se le dieron a las palabras del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Pequeñas contradicciones con la que los argentinos estamos acostumbrados a convivir. En primer lugar hay que aclarar, para aquellos que se preguntan por qué el presidente argentino debe presentarse ante un obispo, que se ubica por encima de su figura y soportar críticas y admoniciones sobre la marcha del gobierno . El Tedeum es una celebración que se remonta a la Primera Junta, que días después de la Revolución de Mayo sus integrantes acudieron a la Catedral porteña a dar las gracias por el triunfo de la asonada porteña. Esa tradición se conservó y llegó hasta nuestros días. Durante los mandatos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, se suspendió la asistencia a la catedral porteña entre los años 2004 y 2013, trasladando la celebración a distintas provincias debido a diferencias con el entonces arzobispo, Jorge Mario Bergoglio. El gobierno es el que solicita la celebración y la iglesia aporta el ámbito y el oficiante.

Aquellos que conocen los secretos de la interpretación política, afirman que muchas veces son tan importantes las ausencias como las presencias; todo tiene un significado y no se equivocan. En este sentido, la ausencia más notoria fue la de la vicepresidente Victoria Villarruel, que desde el gobierno se dejó bien aclarado que no fue invitada a la celebración. Cerca de la vice explican aliviados que le hicieron un favor dejándola afuera, en un momento en que el gobierno transita una situación de volatilidad interna preocupante. Villarruel, que mide sus apariciones en público en dosis homeopáticas, no se contaminó con la puesta en escena del operativo implementado para disimular la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Contienda que por el momento está aplacada pero no finiquitada. ¿Subirá Villarruel a la ambulancia que dicen que Mauricio Macri prepara para rescatar a los desterrados de LLA? Hoy todo es una incógnita, pero todo hace pensar que el polo de la derecha llegaría a las elecciones del 2027 dividido.

El super asesor Santiago Caputo, recorrió la “red carpet” ataviado con un atuendo del 1900 en modo Peaky Blinders, fue la “estrella” de la pasarela gracias a las fotos que él mismo subió a su cuenta de X. Hasta hubo un apretón de manos con su rival Lule Menem, lo que fue de lo más comentado en el intento por disimular la interna salvaje. La otra estrella en materia de apariciones fue Manuel Adorni, que para los estrategas comunicacionales del oficialismo, exhibir al jefe de gabinete equivale a proyectar una imagen de normalidad institucional. Acá no pasa nada.

Karina Milei aplicó un correctivo a Patricia Bullrich

Karina mandó a Patricia al fondo de la Catedral y le impidió subir al escenario del Cabildo. Se trató de una devolución de atenciones, luego que Bullrich desafiara a Manuel Adorni a presentar su declaración jurada de bienes y, que a fin de poner más presión a la cuestión, presentara ella la suya desmintiendo al propio Javier Milei que había dicho que el jefe de gabinete lo haría a la brevedad. Bullrich ya demostró que tiene espaladas suficientes para soportar las consecuencias del juego propio.

TEDEUM3 Presidente Javier Milei. Juan Mateo Arberastain - MDZ

El partido del gobierno se jugó en su “red carpet” y llegó a su fin justo en la puerta de entrada de la Catedral. A partir de allí comenzó otro partido pero con solo dos protagonistas: Javier Milei y el anfitrión Jorge Ignacio García Cuerva, que pasó a manejar la narrativa.

El arzobispo de Buenos Aires es el heredero directo de Jorge Bergoglio, que ocupó ese cargo antes de convertirse en Francisco pero también lo es desde su visión pastoral. No cabe duda que el papa argentino preparó su sucesión no solo en Roma sino también en Buenos Aires. Difícil encontrar otro sacerdote con esas características. García Cuerva llevó adelante una homilía breve pero con un mensaje claro, puso su atención allí donde las consecuencias de las políticas del gobierno agravan la situación de los más pobres.

Francisco preparó su sucesión en Buenos Aires

“Nos falta una clase dirigente que se anime al diálogo, que lo hagan por los que no pueden más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades”, dijo. Es cierto que fue un llamado amplio al diálogo, pero sin dudas es el gobierno el que debería comenzarlo. Pero en la segunda parte de la frase, es claro que se refirió al modelo libertario que está destruyendo el tejido social en varias zonas del país y en ese caso el destinatario es el gobierno. García Cuerva sabe de lo que habla porque lo ha vivido personalmente. Nunca fue un cura de escritorio. No hay que olvidarse que antes de ser designado arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, fue párroco de Nuestra Señora de La Cava, una parroquia enclavada en una de las villas más grandes del conurbano bonaerense y capellán penitenciario en la Provincia de Buenos Aires. Sabe perfectamente que la situación social es cada vez angustiante porque las mieles de Vaca Muerta no derraman sobre los conurbanos del país. La Iglesia es una aceitada organización que procesa un enorme caudal de información que fluye de abajo hacia arriba y que es la envidia de más de un servicio de inteligencia por su inmediatez y precisión.

TEDEUM4 Muchas veces son tan importantes las ausencias como las presencias. Juan Mateo Arberastain - MDZ

Un diálogo que este gobierno debería comenzar

La red de parroquias y colegios que cubren todo el territorio nacional, ha demostrado ser una herramienta eficaz para contar con un diagnóstico en tiempo real de la situación social en cualquier rincón de la Argentina. “Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo como dice Francisco”, continuó frente a Milei que no le quedaba más remedio que escuchar, pero, una vez más, es difícil pensar que no se estaba refiriendo al gobierno y su forma de hacer política explotando las divisiones en base a insultos y agravios constantes.

El mensaje del sucesor de Bergoglio caló profundo entre los libertarios y no tardaron en acusar el golpe. Sin lugar a dudas, la reacción más torpe fue la del diputado libertario Bertie Benegas Lynch que desde su cuenta de X disparó: “El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres. La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los dejan siempre en mal lugar”. Un extravagante.

A su turno el biógrafo presidencial Nicolas Márquez, también se refirió a las palabras de García Cuerva: “Técnicamente no tiene el menor rigor académico la opinión de un obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano. A tal punto esto es así, que el militante García Cuerva se junta jocosamente no con católicos de estricta observancia sino con malvivientes que militan con él. En rigor, este sujeto es parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia que el apóstata Bergoglio colocó en lugares de poder. Su falible y precaria opinión tiene un peso minúsculo y sólo nos sirve de guía a los argentinos de bien para ratificar que Milei está conduciendo el país hacia un rumbo correctísimo”. Otro extravagante aunque con una verba más barroca. Es claro que el mensaje de García Cuerva tocó el sistema nervioso central del cuerpo libertario, ambas reacciones demuestran que el mensaje llegó y que los destinatarios acusaron recibo.

TEDEUM5 El Presidente saludando a un granadero. Juan Mateo Arberastain - MDZ

Sin embargo, a diferencia de Márquez y Benegas Lynch, Javier Milei contestó con inteligencia cuando en Radio Mitre Eduardo Feimann le consultó sobre cómo había tomado las palabras de García Cuerva: "No me sentí ofendido por García Cuerva, para nada. Lo hace desde su posición absolutamente entendible. Me parece constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación”, sorprendió el presidente. Cualquiera habría pensado en una respuesta destemplada e irrespetuosa, como las que nos tiene acostumbrados. Pero esta vez actuó con inteligencia y madurez, prefirió enfriar lo que pudo convertirse un conflicto en vez de escalarlo. Es probable que esta reacción se deba a que la ministro Sandra Petovello, ausente con aviso del Tedeum viajó al Vaticano para coordinar la muy posible visita del papa León XIV a la Argentina. Una reacción agresiva de Milei habría caído como una bomba en la Santa Sede. Pero como sea, el presidente dejó mal parados a los detractores de García Cuerva.

No me sentí ofendido por García Cuerva, para nada

El dato más importante del Tedeum no es quién estuvo o quién faltó, sino quién se animó a poner en palabras un malestar social que empieza a crecer debajo de una estabilidad económica insuficiente y demasiado cara.

* Martín Pittón, analista político y conductor del podcast Micro Mundos.