Javier Milei se reunirá con un británico millonario y dueño de la gema de potasio azul más grande del mundo

Se trata de Maurice Ostro, quien ya se había encontrado con Milei en Suiza y busca invertir en el país. Qué le interesa al magnate.

Javier Milei se reunirá este viernes con un conocido empresario británico, con quien ya mantuvo un encuentro a comienzos de año en el marco del Foro de Davos. Se trata de Maurice Samuel Ostro, gemólogo y filántropo británico con trayectoria en el mundo de las gemas, la actividad empresarial y la diplomacia interreligiosa, además de vínculos con figuras políticas internacionales y organizaciones benéficas.

Fuentes oficiales precisan que tiene intenciones de invertir en la Argentina, en el mundo del procesamiento de datos, al igual que el dueño de Palantir, Peter Thiel, asentado en los últimos meses en el país. Ocurre en medio del lanzamiento de la segunda edición del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (Super RIGI).

Quién es Maurice Samuel Ostro Su historia familiar está directamente ligada a una de las piezas más destacadas del mundo mineral: el llamado “topacio azul del Amazonas”, una piedra preciosa de 2 kilogramos y 9.381 quilates. El hallazgo fue realizado en 1986 por su padre, Max Ostro, durante una expedición en la selva brasileña. La gema, de un intenso color azul, permanece exhibida en el Museo de Historia Natural de Londres, aunque durante años estuvo guardada en una caja fuerte por decisión de la familia.

El vínculo de los Ostro con el mundo de las gemas viene de décadas atrás. Max Ostro inició su actividad en el rubro en los años 60, y Maurice se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America a comienzos de los 80, poco antes del descubrimiento de la piedra que luego se convertiría en una de las más valiosas de su colección familiar.

Tras la muerte de su padre en 2010, Maurice asumió la conducción de la empresa Ostro Minerals. Bajo su gestión, decidió finalmente ceder el topacio al Museo de Historia Natural de Londres en préstamo permanente, donde fue exhibido al público a partir de 2016.