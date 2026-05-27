Encuesta: brusca caída de la imagen de Milei, Petri debilitado y la principal demanda de la gente

La encuestadora Reale Dalla Torre Consultores publicó una reciente encuesta que revela una brusca caída en la imagen del presidente Javier Milei . Asimismo, el estudio de opinión analiza la intención de voto y la potencialidad electoral de los aspirantes a suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación.

El relevamiento se hizo sobre 1.200 casos entre el 14 y el 19 de mayo en los departamentos del Gran Mendoza, San Martín y San Rafael. Midió la evaluación de las gestiones de los gobiernos nacional y provincial y el favoritismo de la ciudadanía respecto a la carrera electoral 2027. Además también se consultó respecto a las principales demandas de la gente.

Uno de los datos más relevantes de esta encuesta es la brusca caída en la aprobación del presidente Milei en Mendoza. Desde febrero a mayo , la imagen positiva del mandatario nacional pasó del 57,6% al 47,6% , descendiendo 10 puntos.

En tanto, la aprobación del gobernador Cornejo sufrió una variación de un punto, pasando del 48,3% en febrero al 47% en mayo.

Marta Reale, directora de Reale Dalla Torre, analizó estos datos en el programa MDZ Club, por MDZ Radio 105.5 FM. Resaltó que “la novedad de este último relevamiento es que la imagen de Javier Milei y de Alfredo Cornejo hoy están parejas. Los dos están 47% de aprobación y lo llamativo es el declive del presidente que desde febrero hasta acá desciende 10 puntos en sus niveles de aprobación, en línea con lo que sucede a nivel nacional”.

imagen cornejo

Agregó que “se produce una convergencia en cuanto a los niveles de aprobación del presidente como del gobernador. Vemos un Javier Milei con una tendencia descendente y un Alfredo Cornejo que se mantiene a pesar de la situación de mal humor social. Con lo cual vemos un Cornejo mucho más resiliente ante este contexto negativo para el Gobierno nacional”.

La carrera por la sucesión

Por otro lado, la encuesta se centra en el clima electoral, a un año de los comicios para elegir al futuro gobernador de Mendoza.

En este punto, la opción de un candidato del equipo de Alfredo Cornejo aparece como la favorita en la intención de voto, con el 26,8%. Le sigue el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, con el 20% y en tercer lugar un candidato del peronismo con el 12,8%.

Más atrás aparece el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con el 9,1%, seguido por un candidato de la izquierda con el 3,8% y un candidato del Partido Verde con 3,8%.

intencion de voto

“Empezamos a medir la tendencia en términos de quién sucederá a Alfredo Cornejo el año que viene. Vemos que se invierte el líder, en febrero ese líder era Luis Petri y él cae 8 puntos y ahora el liderazgo pasa a ser de un candidato del equipo de Alfredo Cornejo que crece 6 puntos respecto de febrero”, manifestó Reale.

La consultora afirmó que el estudio arroja como resultado que “hay un Petri debilitado y un candidato del equipo de Cornejo que sale fortalecido y que recepciona parte de esos desencantados tanto del Gobierno nacional como de la figura de Petri”.

Remarcó a su vez, que Ulpiano Suarez respecto de febrero crece un poco más de 4 puntos.

“Es probable que Milei lo haya arrastrado a Petri, sobre todo teniendo en cuenta ese salto del año pasado de Cambia Mendoza a La Libertad Avanza entonces está muy asociado hoy con la figura del presidente y con el Gobierno nacional”, subrayó la directora de la encuestadora.

potencialidad electoral

En tanto, analizó que “cuando vemos la potencialidad electoral que tiene Luis Petri decimos que sigue siendo un candidato competitivo pero comparte un universo de electores con el oficialismo provincial, y cuando pasamos de la potencialidad a la intención de voto directa, la ciudadanía se pone más pragmática o más conservadora. Es evidente que una porción de esos electores que lo apoyaban en febrero, hoy no están viendo atributos tan claros o definidos en Petri y por eso migran a un candidato del equipo de Alfredo Cornejo y en menor medida a Ulpiano Suarez”.

Los problemas de la ciudadanía

Otra de las consultas del sondeo de opinión apuntó a las principales preocupaciones de la ciudadanía. Ante la consigna sobre qué rubro debería priorizar el próximo gobernador, la mayoría de los consultados apuntó a solucionar la economía y el empleo.

Encuesta RDT mayo 26 preocupacion

Analizando las respuestas múltiples, el 52,7% eligió priorizar la economía y el empleo, el 32,7% la salud y el 29,8% la seguridad. Le sigue el 25,4% la educación, el 21,4% la vivienda. Finalmente el 7,2% apostó por infraestructura y obra pública y el 5,4% por transporte público.