El Gobierno de Mendoza defiende las PASO y Mendoza apunta a mantenerlas en 2027

Mientras el Congreso Nacional discute la posible eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Mendoza el Gobierno de Alfredo Cornejo se mantiene en una defensa de esta herramienta y asegura que en la provincia han sido aprovechadas por la mayoría de los espacios políticos, sobre todo en las elecciones a la gobernación.

El ministro de Gobierno, Natalio mema, señaló a MDZ Radio 105.5 (al programa MDZ Club) que en Mendoza "han sido útiles" y que desde el 2015 que se instauraron han determinado fórmulas para la gobernación, tanto en el oficialismo como en la oposición. Además, aseguró que podrían estudiar cambios en la ley, pero que no está en mente una eliminación, como sí se espera que pueda ocurrir en el 2plano nacional (aún debe debatirse en ambas cámaras).

"Las fórmulas que han terminado gobernando la provincia han sido producto de las elecciones PASO, por lo tanto, acá es una herramienta que sí se utiliza", planteó Mema.

Respecto a si esta herramienta se está defendiendo desde el oficialismo por la eventual primaria que pueda haber en el oficialismo provincial (que actualmente hay una alianza entre la UCR con La Libertad Avanza y el PRO), Mema señaló que en 2015 y 2019 la UCR tuvo alianza con el PRO; y que en el 2023 incluso hubo interna entre Alfredo Cornejo y Luis Petri en Cambia Mendoza.

"La defensa de las PASO no es una cuestión circunstancial de lo que está pasando ahora con La Libertad Avanza, sino que nos parece que ha sido una herramienta útil para la ciudadanía que no sean acuerdos de cúpula los que terminen imponiendo la fórmula", afirmó Mema.

Agregó que "eventualmente cada una de las fuerzas que conforman la alianza, tendrá su su discusión interna si conviene ir con dos, tres, uno o cuatro candidatos, pero en definitiva, si se eliminan las PASO, al final son tres personas las que definen ese abanico de candidatos", cuestionó Mema.

En definitiva, el ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo sostuvo que, con las PASO, quien terminará siendo candidato es elegido por la ciudadanía, en la cual "si bien entendemos que molesta ir a votar muchas veces, son los ciudadanos los que terminan siendo protagonistas de lo sucede en las elecciones".

¿Modificaciones a la ley?

El ministro señaló que seguramente se podría analizar la ley y realizar modificaciones "para que no se transforme en un negocio político de algunos que vienen con partidos chicos, sacan votos y buscan el financiamientos y todo esto, pero esas son cuestiones menores que seguramente tendremos que que revisar".

"Quizá deberíamos revisar algunas cuestiones de operatividad, pero no el fondo. O sea, hay que analizar la ley de las PASO, pero no estamos pensando en eliminarlas", sostuvo.

Pero insistió en que "como herramienta en sí, en Mendoza las PASO han funcionado y han sido los mendocinos los que han elegido los candidatos a gobernador y vicegobernador en las últimas 3 elecciones ejecutivas. Creemos que que eso se tiene que mantener porque porque es una buena herramienta", agregó.

Para Mema, hay que seguir avanzando en "intentar abaratar las elecciones, hay que buscar que no que no tenga un costo tan alto para el Estado, hay que buscar que tengamos de alguna manera alguna simultaneidad para no ir a votar tantas veces. Todo eso que sabremos que molesta y hay que resolver, pero no la herramienta como tal".