Sandra Pettovello fue recibida por el papa León XIV, mientras se espera la confirmación de su visita a Argentina

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , fue recibida este lunes por el Papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano , en el marco del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación” , que reunió a funcionarios de distintos países iberoamericanos.

La funcionaria argentina saludó al Pontífice y se fotografió con él como parte de una agenda oficial que desarrolla desde hace varios días en Italia y que incluyó reuniones con algunas de las principales autoridades de la Santa Sede. Entre ellas, mantuvo conversaciones con el cardenal Pietro Parolin , secretario de Estado del Vaticano, y con el cardenal Michael Czerny , prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, considerado una de las figuras más influyentes dentro de la estructura que acompaña al nuevo Papa.

Pettovello había llegado a Italia sin comitiva oficial y, durante su estadía, fue recibida por el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara . Junto a él recorrió centros dedicados a la educación para adultos y visitó el ITS Academy Digital Lazio, especializado en formación tecnológica.

La titular de Capital Humano desarrolló además una intensa agenda centrada en educación, empleo, salud mental y los desafíos vinculados a la inteligencia artificial, temas que forman parte de la convocatoria impulsada por el Vaticano.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, saludó al Santo Padre León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental,… pic.twitter.com/KMjjpoIKLd

La posible visita del Papa a la Argentina

La visita se produjo además en medio de las versiones sobre un posible viaje de León XIV a la Argentina. En los últimos días, el presidente Javier Milei había señalado que esa visita podría concretarse en noviembre. Se espera que durante el mes se oficialice su visita.

Durante sus encuentros en Roma, Pettovello entregó al cardenal Czerny un informe sobre las políticas sociales implementadas por la administración de Milei. También le acercó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, que reúne denuncias, irregularidades, sobreprecios y causas judiciales vinculadas a programas sociales de gestiones anteriores.

La agenda oficial incluyó asimismo una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre iniciativas de cooperación humanitaria, programas sociales y proyectos de formación profesional en la Argentina.

Antes de la audiencia con el Papa, Pettovello había participado junto a Parolin del encuentro de alto nivel organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Santa Sede bajo el lema “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. Allí también compartió actividades con ministros de Educación de distintos países y mantuvo intercambios sobre experiencias y políticas públicas aplicadas en la región.