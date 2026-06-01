Una ex asesora cornejista fue designada en un importante cargo en el Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo designó a la dirigente radical Emilia Cabrera Horn como nueva subsecretaria Legal y Técnica del Gobierno provincial. La joven abogada venía desempeñándose como asesora de la Gobernación y previamente había sido asesora en el Congreso de la Nación.

Cabrera Horn tiene una trayectoria militante en el radicalismo y fue asesora de Alfredo Cornejo mientras fue senador nacional. En diciembre de 2021 fue designada en la planta temporaria del Senado de la Nación y destinada al despacho del entonces legislador mendocino que integraba el bloque de la UCR.

Con la llegada de Cornejo a la gobernación, la joven abogada había sido designada el 17 de julio de 2024 como asesora de la Gobernación, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

En tanto, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 960, mediante el cual el gobernador designó a Emilia Cabrera Horn como subsecretaria de Legal y Técnica del Gobierno, a partir de este 1º de junio.

A través de esta norma, el gobernador creó el cargo en el cual fue designada Cabrera Horn. Durante la segunda gestión de Cornejo no existía la Subsecretaría de Legal y Técnica propiamente dicha, sino que esas funciones eran asumidas por los titulares de otras áreas.

Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Emilia Cabrera

En el comienzo de la gobernación existía la Dirección General Administración, Legal, Técnica y Control de Gestión, a cargo de Diego Lazzaro, quien hoy se desempeña como director de Innovación de la Municipalidad de Guaymallén.

En junio de 2025, Cornejo modificó el organigrama del Ministerio de Gobierno e incorporó las funciones de legal y técnica a la Dirección de Asuntos Jurídicos,

Ahora, el gobernador creó la Subsecretaría de Legal y Técnica y oficializó la designación de Emilia Cabrera Horn como titular del organismo.

Además de sus cargos de asesora, la abogada también ha sido candidata a cargos electivos por el radicalismo en los últimos años y también fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la 1era Circ. Judicial de Mendoza.