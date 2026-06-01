Una ex asesora cornejista fue designada en un importante cargo en el Gobierno
Emilia Cabrera Horn asumió este lunes como nueva subsecretaria Legal y Técnica del Gobierno provincial. El cargo fue creado por el gobernador Alfredo Cornejo.
El gobernador Alfredo Cornejo designó a la dirigente radical Emilia Cabrera Horn como nueva subsecretaria Legal y Técnica del Gobierno provincial. La joven abogada venía desempeñándose como asesora de la Gobernación y previamente había sido asesora en el Congreso de la Nación.
Cabrera Horn tiene una trayectoria militante en el radicalismo y fue asesora de Alfredo Cornejo mientras fue senador nacional. En diciembre de 2021 fue designada en la planta temporaria del Senado de la Nación y destinada al despacho del entonces legislador mendocino que integraba el bloque de la UCR.
Con la llegada de Cornejo a la gobernación, la joven abogada había sido designada el 17 de julio de 2024 como asesora de la Gobernación, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
En tanto, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 960, mediante el cual el gobernador designó a Emilia Cabrera Horn como subsecretaria de Legal y Técnica del Gobierno, a partir de este 1º de junio.
Nuevo cargo en el Gobierno
A través de esta norma, el gobernador creó el cargo en el cual fue designada Cabrera Horn. Durante la segunda gestión de Cornejo no existía la Subsecretaría de Legal y Técnica propiamente dicha, sino que esas funciones eran asumidas por los titulares de otras áreas.
En el comienzo de la gobernación existía la Dirección General Administración, Legal, Técnica y Control de Gestión, a cargo de Diego Lazzaro, quien hoy se desempeña como director de Innovación de la Municipalidad de Guaymallén.
En junio de 2025, Cornejo modificó el organigrama del Ministerio de Gobierno e incorporó las funciones de legal y técnica a la Dirección de Asuntos Jurídicos,
Ahora, el gobernador creó la Subsecretaría de Legal y Técnica y oficializó la designación de Emilia Cabrera Horn como titular del organismo.
Además de sus cargos de asesora, la abogada también ha sido candidata a cargos electivos por el radicalismo en los últimos años y también fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la 1era Circ. Judicial de Mendoza.