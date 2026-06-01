Gobernadores del norte organizan una cumbre en Buenos Aires, en días claves para el Gobierno

En días claves por las negociaciones que viene llevando a cabo la Casa Rosada, gobernadores del Norte Grande volverán a reunirse este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en un encuentro que tendrá la media sanción de la reforma del Régimen de Zonas Frías como el principal tema.

La reunión, convocada para las 10 en la Ciudad de Buenos Aires, contará con la participación de Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros mandatarios de la región.

Salvo los casos de Quintela, Insfrán y Suárez, la mayoría de los legisladores del Norte Grande acompañó la iniciativa oficialista, en medio de negociaciones con la Secretaría de Energía para obtener mecanismos de compensación que atenúen el impacto de las tarifas eléctricas en provincias con elevados consumos durante el verano.

En ese contexto, la reunión del CFI aparece atravesada por una agenda menos confrontativa que la que había dominado el último encuentro del bloque regional, realizado en noviembre de 2025 en Santiago del Estero. En aquella oportunidad, los gobernadores habían unificado reclamos por coparticipación, financiamiento de cajas previsionales provinciales y reactivación de la obra pública.

Esta vez, el eje formal estará puesto en la denominada "Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal", una iniciativa impulsada junto al CFI para diseñar estrategias de desarrollo regional con una mirada de mediano y largo plazo.

La jornada será encabezada por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, e incluirá la presentación de avances en áreas consideradas estratégicas para la región: logística, energía, recursos hídricos, educación y trabajo, e industrias culturales y creativas.

La cumbre de gobernadores en un momento clave

El Gobierno mantiene conversaciones contrarreloj con gobernadores por distintos proyectos, entre ellos los que necesita aprobar este jueves en el Senado, cuando se traten tres expedientes. Por un lado, el acuerdo con bonistas por el default de 2001, los proyectos enmarcados en la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos judiciales.

A su vez, los libertarios vienen trabajando para avanzar con la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones PASO, Ficha Limpia, Ley Hojarasca; reforma de la Ley de Salud Mental; derogación de la Ley de Etiquetado Frontal; reforma de la Ley de Sociedades; y la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea.