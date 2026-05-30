El Gobierno le pide a sus legisladores que no viajen al Mundial y prepara un junio movido en el Congreso

El Gobierno le pidió el jueves a sus legisladores que se concentren en la agenda legislativa que se prevé acelerar en junio y eviten viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

No habrá furor por la Scaloneta , al menos no durante la primera etapa del certamen ya que la Casa Rosada busca una segunda sesión durante el mes, con el objetivo de recuperar la iniciativa política.

Por lo pronto, la primera sesión en el Senado será el 4 de junio, día que se tratarán pliegos judiciales, el pago a dos fondos buitres, y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”.

Tal como adelantó MDZ , el Ejecutivo mantiene negociaciones para destrabar los votos para que en una siguiente convocatoria se voten dos proyectos con media sanción. Por un lado, la conocida “Ley Hojarasca” y la reducción de las zonas alcanzadas en el Régimen de Zonas Frías.

En esa misma sesión se pretende incluir la reforma de la ley de etiquetado frontal, primicia de este medio , y la nueva ley contra la ludopatía.

Sin embargo, en primer orden de importancia figura la reforma electoral que promueve el Gobierno, mediante la eliminación o la suspensión de las elecciones PASO, y el Súper RIGI, que es la nueva edición del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, mediante importantes beneficios fiscales.

Ante esa semejante cantidad de temas, que fueron consensuados en la última reunión de mesa política, el Gobierno bajó línea para que sus legisladores se queden en el país o, al menos, estén disponibles para cuando haya sesión. “Te la regalo conseguir quórum durante el Mundial, pero la pelearemos para meter dos sesiones en junio”, afirmó una alta fuente del gabinete.

“Sabemos que tenemos que estar. No nos cita Scaloni, pero si el javo”, manifestaba entre bromas un senador que pasilleó Balcarce 50 en la última semana.