Escándalo de corrupción en Arsat: quién es el otro mendocino investigado en la causa

La escandalosa causa de corrupción que derivó en allanamientos y la detención del ex titular de Artsat y de ORSNA, Facundo Leal, tiene bajo la lupa a otro ex funcionario nacional mendocino. Se trata de Gerardo Boschin , quien fue presidente de Trenes Argentinos hasta enero de este año y se desempeñó como gerente de compras de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández.

Las investigaciones judiciales a cargo del juez federal de San Isidro, Lino MIrabelli, y el fiscal Fernando Domínguez apuntan a un presunto direccionamiento de contratos que incluyó pagos ilegales y sobreprecios, en el cual tendría un rol central Boschin .

El caso tomó estado público el pasado viernes con la detención de Leal. La causa se inició tiempo atrás a raíz del robo de material sensible de ARSAT, la empresa tecnológica del Estado de la que Leal es parte desde hace años.

Sin embargo, durante los allanamientos a las propiedades del ex funcionario mendocino en Buenos Aires y en Mendoza se secuestraron 2,35 millones de dólares, cocaína y drogas sintéticas.

Leal no es el único mendocino involucrado. Los investigadores apuntan a que Boschin habría sido el primer intermediario con privados que obtuvieron beneficios por un contrato con Arsat, destinado a proveer un depósito para el resguardo de material, a cambio del pago de coimas.

Boschin habría sido el responsable de filtrar el estado interno del expediente a los empresarios y de firmar las órdenes de compra, según precisa el diario La Nación. En tanto, también se habrían recuperado mensajes de los celulares secuestrados en los que se hace referencia a que la firma contratada llevaba directamente el dinero en efecto a las oficinas de Arsat.

facundo leal 3 Facundo Leal tenía en su departamento de Buenos Aires ketamina, MDMA y cocaína. FB Arsat

Las pruebas contra Boschin

La causa judicial que involucra a estos dos ex funcionarios nacionales mendocinos se inició a partir del robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS).

Esta compañía había sido contratada por ARSAT sin licitación para custodiar la infraestructura de telecomunicaciones del Estado.

En el marco de la investigación, se apuntó el rol clave que habría tenido Boschin en la contratación a partir del pago de coimas. Durante 2021 el entonces funcionaria habría mantenido reiteradas comunicaciones con Diego Padilla, vicepresidente de ALS vinculadas al avance del proceso de contratación.

En noviembre de ese año, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla en el que expresaba: “Hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada”.

Los investigadores detectaron que cinco días después de firmada la primera orden de compra, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline, en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.

Gerardo Boschin

Asimismo, el 26 de julio de 2023, Facundo Leal, por entonces gerente general de ARSAT, le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme.

Otro de los elementos que llamó la atención de la Fiscalía en el intercambio de mensajes con los directivos de la empresa privada fue uno en el que se menciona explícitamente la entrega de 6.000 dólares a "Gerardo" por servicios vinculados al depósito y movimientos de suelo.

“Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay”, expresa textualmente en el expediente judicial el mensaje recuperado de los teléfonos secuestrados.

Otro de los mensajes advierte: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes”.

Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en dos de Mendoza y en uno de Nordelta. Hasta el momento no ha sido detenido.