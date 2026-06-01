Ley de Sociedades: ingresó el nuevo proyecto de Federico Sturzenegger que regula las empresas hechas por IA
La Ley de Sociedades ingresó por el Senado. Se espera que en las próximas semanas comience el debate en las comisiones.
El ministro de Desaregulación, Federico Sturzenegger, presentó el proyectod e Ley de Sociedades, en el Senado de la Nación. La normativa elimina una serie de sociedades que ya no funcionan y le da marco legal a las que son creadas por inteligencia artificial.
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