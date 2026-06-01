Cornejo viajó a Londres y puso en vidriera el potencial minero y energético de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes una reunión en el London Stock Exchange (LSE) con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets, con el objetivo de promover inversiones para el desarrollo energético y minero de Mendoza y fortalecer vínculos estratégicos con referentes globales de las finanzas y la energía.

Durante una gira que llevará adelante por la capital del Reino Unido, Cornejo destacó que la Argentina atraviesa una etapa de crecimiento en sectores estratégicos vinculados a la energía y la minería, impulsada por la creciente demanda mundial de minerales críticos y recursos energéticos.

El mandatario resaltó el desarrollo de la minería a gran escala: “Es relevante en estos tiempos financiar proyectos que permitan aprovechar el enorme potencial de la Argentina. El país está comenzando a desarrollar minería a gran escala y minerales críticos como el cobre, en un contexto internacional que demanda cada vez más recursos para la electrificación y el desarrollo tecnológico”.

Por su parte, Attenborough señaló que los mercados internacionales observan con atención el crecimiento de proyectos energéticos y mineros en distintas regiones del mundo, particularmente aquellos vinculados a la transición energética.

El jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets habló de los intereses por estos proyectos. “Tenemos un sector energético muy activo en Londres y existe un enorme interés por proyectos de petróleo, gas y minería. Estamos hablando de miles de millones de dólares que buscan oportunidades de crecimiento en distintos mercados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2061444590830235687&partner=&hide_thread=false En el marco de mi agenda de trabajo en el Reino Unido, mantuve una reunión con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets del London Stock Exchange, para presentar las oportunidades de inversión que hoy ofrece Mendoza en minería y energía.… pic.twitter.com/6zPwoatveC — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 1, 2026

Cornejo explicó que Mendoza comparte con Chile una de las fajas geológicas más importantes para la producción de cobre y que la provincia ha impulsado reformas destinadas a generar condiciones favorables para la inversión.“Compartimos la misma cordillera con Chile, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Mendoza está impulsando proyectos de cobre, oro y plata y hemos modificado nuestro Código de Minería para agilizar permisos de exploración y explotación, brindando mayor previsibilidad y seguridad jurídica”.

Attenborough destacó que la Bolsa de Londres cuenta con una extensa trayectoria en el financiamiento de proyectos vinculados a los recursos naturales y la energía. Al tiempo que resaltó el interés por los proyectos energéticos y mineros. “El mercado quiere avanzar hacia una economía de bajas emisiones, pero también entiende que la seguridad energética sigue siendo fundamental. Por eso seguimos viendo un fuerte interés por proyectos energéticos y mineros en distintas partes del mundo”.

El proyecto minero que Cornejo puso en vidriera

El gobernador presentó especialmente el proyecto PSJ Cobre Mendocino, una de las iniciativas más avanzadas de la provincia y que actualmente se encuentra estructurando su financiamiento.

Cornejo explicó que este proyecto mendocino ingresó en el RIGI. "San Jorge cuenta con más de cincuenta años de exploración, demanda una inversión que supera los 600 millones de dólares y recientemente fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que le otorga estabilidad fiscal por treinta años", expresó.

En ese sentido, Attenborough remarcó que los inversores internacionales valoran especialmente los proyectos que cuentan con información técnica sólida y una hoja de ruta clara hacia la producción. "Cuando hablamos de proyectos como PSJ Cobre Mendocino, lo primero es contar con informes de reservas, estudios técnicos y una planificación concreta. Los inversores quieren comprender el potencial del proyecto y seguir sus avances de manera transparente", subrayó.