Solo y desnutrido: así encontraron a "Agosto", el dogo rescatado de la casa de Claudio Barrelier

El fin de semana, se dio a conocer el estado de Agosto , un dogo que fue rescatado de la casa de Claudio Barrelier , el único detenido por el crimen de Agostina Vega , en Córdoba. El perro fue rescatado por los integrantes de una ONG, luego de que los vecinos y proteccionistas denunciaran el abandono del animal.

Fueron los voluntarios de la ONG Hocicos Felices quienes llevaron a cabo el rescate del animal, que había sido abandonado en el domicilio de Barrelier , ubicado en el barrio cordobés de Cofico.

“Mientras se realizaba la búsqueda de Agostina Vega, un Dogo Argentino hallado en la vivienda vinculada al principal sospechoso conmovió a toda Córdoba. Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, comunicaron desde la ONG en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, desde la ONG informaron que lo trasladaron a la guardería canina School Can Guardería, en Córdoba Capital, con el fin de garantizar el bienestar del animal y sacarlo del entorno que perjudicaba su salud.

La mascota fue bautizada como “Agosto” en homenaje a la víctima del femicidio, Agostina Vega.

Cómo se encuentra Agosto, el dogo rescatado de la casa de Claudio Barrelier

Al llegar a la guardería, el animal fue sometido a una evaluación veterinaria completa. Los estudios confirmaron un cuadro crítico de desnutrición y debilidad. Inmediatamente se iniciaron análisis clínicos y tratamientos destinados a recuperar su estado físico y asegurar una correcta alimentación.

“En la veterinaria nos dijeron que es chiquito, que debe tener un año y medio más o menos. Le sacaron sangre. Estaba repleto de pulgas. Tiene una dermatitis en un testículo y otitis. No le vi ningún soplo en el corazón, lo tiene bien. Sí está tan flaco que tiene que comer poca cantidad muchas veces al día”, relató Nai, una de las voluntarias de Hocicos Felices, en diálogo con MDZ.

Agosto, el perro que fue rescatado de la casa de Claudio Barrelier Gentileza Hocicos Felices

Asimismo, los especialistas indicaron que al principio el perro mostró signos de miedo y agresividad hacia otros animales, comportamiento considerado habitual en animales que enfrentan cambios bruscos o situaciones traumáticas.

“Es un amor, un sol. Para mí no es agresivo. Con las personas es un sol”, aseguró Nai, y explicó por qué decidieron dejarlo en la guardería: “Decidimos dejarlo mínimo un mes en la guardería para conocer bien su temperamento. Sería muy irresponsable de nuestra parte llevarlo a un hogar si no sabemos cómo se comportaría. Él ahora está mejor, está empezando a socializar con perros. Pero requiere paciencia, atención y alguien que sepa cómo tratar a un perro de esa raza para evitar cualquier tipo de problemas. Cuando él esté bien vamos a darlo en adopción”.

Enseguida, contó que Agosto “ha pasado mucho estrés físico y emocional”. “Hoy estamos trabajando la parte emocional, y lo físico va acompañando. No va a ser algo rápido. No queremos hacer las cosas a las apuradas porque puede salir mal”, advirtió.

Agosto, el perro que fue rescatado de la casa de Claudio Barrelier Gentileza Hocicos Felices

Este lunes, la ONG recibió los resultados de los análisis de sangre, que indicaron lo siguiente: “Agosto tiene una condición corporal 1 de 5. Está hiper desnutrido. Dio negativo a hemoparásitos y no está anémico. Ya se empezó con la desparasitación interna y externa. Vamos a sumar Tonico Total y comida de muy buena calidad”.

Cómo ayudar a Agosto, el dogo rescatado de la casa de Claudio Barrelier

Para cubrir gastos relacionados con estudios clínicos, atención veterinaria, alimentación especial y estadía en la guardería, Hocicos Felices lanzó una campaña de recaudación de fondos. “Necesitamos ayuda para afrontar los gastos de este caso. La guardería tiene un costo de $200.000, además de los gastos veterinarios, estudios y alimentación”, explicaron.

En ese contexto, todos aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens. “Cada aporte, cada difusión y cada gesto solidario puede ayudarlo a recuperarse y tener una nueva oportunidad”, dijeron desde la ONG.