Levantaron el paro en la línea C de subte y el servicio volvió a funcionar

La línea C del subte volvió a funcionar después de varias horas de interrupción total por una medida de fuerza gremial. El paro había sido anunciado por Néstor Segovia, secretario general de la AGTSyP, en reclamo por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000.

Luego de varias horas de interrupción, los trabajadores del subte levantaron la medida de fuerza que afectó a la línea C y el servicio volvió a prestarse con normalidad. La huelga había paralizado por completo el recorrido que conecta las estaciones Constitución y Retiro.

La medida había sido anunciada durante la noche del domingo por Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

El conflicto estuvo vinculado a la presencia de asbesto en algunas formaciones que circulan por la red. Desde el gremio señalaron especialmente a los trenes Nagoya 5000, que, según denunciaron, aún mantienen componentes con ese material.

Segovia sostuvo que la empresa concesionaria no cumplió con acuerdos firmados previamente. En ese sentido, apuntó contra la continuidad de esas formaciones en circulación pese al compromiso asumido en un acta anterior.

“La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, afirmó el dirigente sindical.

Qué dijo la AGTSyP sobre la medida

A través de un comunicado difundido durante la noche del domingo, Segovia explicó que la decisión de realizar el paro se tomó por la continuidad de trenes Nagoya 5000 con componentes con asbesto.Desde la AGTSyP remarcaron que el incumplimiento de las medidas acordadas impacta sobre las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores del subte y el Premetro.

El gremio insistió en que el asbesto es un material considerado cancerígeno y sostuvo que su presencia en formaciones representa un punto central del reclamo.