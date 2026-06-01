Aumentó hoy el Subte: la promoción de Mercado Pago que puede devolverte hasta el 100% del viaje

El primer día de junio llegó con una nueva actualización en las tarifas del transporte público y el impacto ya se siente en el bolsillo de quienes utilizan el Subte todos los días. Desde este domingo, el valor del pasaje pasó a costar $1.558 para los usuarios que tienen la tarjeta SUBE registrada, mientras que quienes no la hayan nominalizado deben pagar $2.477,22 por viaje.

En un contexto donde cada gasto cuenta, muchos pasajeros comenzaron a buscar alternativas para amortiguar el aumento. Una de las opciones que más consultas genera en las últimas semanas es la promoción de Mercado Pago para el transporte público. La billetera virtual mantiene campañas de reintegro para pagos realizados con QR en colectivos y subtes, una herramienta que permite recuperar parte del dinero utilizado en los viajes y, en algunos casos, obtener devoluciones equivalentes al valor total del boleto.

Aunque las condiciones pueden cambiar según la promoción vigente, el mecanismo es relativamente sencillo. Los usuarios deben ingresar a la aplicación de Mercado Pago y revisar la sección de beneficios disponibles. Si la promoción aparece habilitada, es necesario activarla antes de utilizarla.

Una vez realizado ese paso, el pasajero puede pagar el viaje mediante QR en los molinetes o terminales habilitadas para este sistema. Posteriormente, Mercado Pago acredita el reintegro correspondiente en la cuenta del usuario. El porcentaje de devolución y los límites de reintegro dependen de cada campaña específica.

No todos los usuarios reciben la misma promoción

Uno de los puntos que suele generar dudas es que el beneficio no siempre está disponible para toda la base de clientes. En varias campañas recientes, Mercado Pago aplicó promociones segmentadas, por lo que algunos usuarios recibieron reintegros más altos que otros o directamente encontraron condiciones diferentes dentro de la aplicación.

Además, los topes mensuales también pueden variar. En promociones anteriores se registraron límites que oscilaron entre $8.000 y $15.000 acumulados por mes, lo que permitió a muchos pasajeros cubrir una parte importante de sus gastos habituales de transporte.

El transporte y los descuentos digitales

La incorporación de pagos con QR en colectivos y subtes abrió una nueva competencia entre billeteras virtuales para captar usuarios. Lo que comenzó como una alternativa tecnológica terminó convirtiéndose en una oportunidad de ahorro para quienes utilizan el transporte público de manera frecuente.

Con el boleto del Subte ya ubicado en $1.558 para quienes tienen SUBE registrada y con nuevas actualizaciones tarifarias previstas para los próximos meses, los descuentos y reintegros ganan cada vez más relevancia. Por eso, revisar periódicamente las promociones disponibles en aplicaciones como Mercado Pago puede marcar una diferencia concreta al final del mes.

En tiempos donde los aumentos del transporte impactan directamente sobre el presupuesto familiar, cualquier herramienta que permita reducir ese gasto se vuelve especialmente valiosa. Y aunque las promociones no son iguales para todos los usuarios, quienes tengan el beneficio activo pueden encontrar una forma efectiva de que el nuevo aumento pese un poco menos en el bolsillo.