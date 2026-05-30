Muerte de Agostina Vega: balazos de goma y represión policial tras la conferencia del fiscal

Momentos de máxima tensión se viven en Córdoba luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia desde hacía casi una semana.

A partir de conocerse la noticia, sus familiares y allegados, que realizaban una protesta, decidieron cortar rutas y se produjeron disturbios con los conductores, al punto que debió intervenir la policía.

En las inmediaciones de Circunvalación y Rancagua, los manifestantes empezaron a cortar la autopista, colocando neumáticos para quemar y utilizando piedras con los automovilistas que insistían con seguir su camino.

En ese sentido, cortaron ambos sentidos de la ruta, tomándose de las manos para que no haya posibilidad de que puedan tomar alguna alternativa cercana.

"Somos vecinos y nos hemos convocado de barrios cercanos para pedir justicia por Agos. Queremos justicia por la nena", expresaba uno de los vecinos que protagonizó la concentración.

En simultáneo, otros parientes y amigos de la familia se agruparon en las cercanías de la casa de la menor y repitieron la marcha, con quema de neumáticos y gritando "Agostina" y "Justicia", en medio de los llantos de los seres queridos de la adolescente.

Hubo agresiones a algunos medios de comunicación apostados en el domicilio de Agostina, a partir de la difusión de la noticia y las imágenes que se fueron dando en vivo con el dolor de los familiares de la víctima.

Ocurrió minutos antes de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Córdoba y el fiscal Garzón, quienes comunicarán oficialmente los detalles, tras conocerse el trágico hallazgo.

Los disturbios recrudecieron luego de la conferencia de prensa del fiscal Garzón

Tras la tensa conferencia de prensa del fiscal, en la que se confirmó de manera oficial que el cuerpo hallado pertenecía a Agostina Vega, los ánimos se exacerbaron en las calles de Córdoba, que estaban repletas de vecinos que se habían apostado para reclamar justicia por la adolescente.

El conflicto escaló al punto que las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas de goma y hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a la gente que se encontraba en la zona. Además, bloquearon la llegada a la comisaría. Lechos quedaron registrados por las cámaras de distintos medios que se encontraban cubriendo la conferencia de prensa. "Le están disparando a la gente, es un descontrol", se escucha relatar a la cronista de LN+, que se notó visiblemente afectada por los disturbios.