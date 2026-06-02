Caso Agostina Vega: ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre lo sucedido?

El caso Agostina Vega ha generado una profunda conmoción social. Como suele ocurrir frente a hechos de violencia extrema, la noticia rápidamente ocupó espacios en los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones familiares y los grupos escolares.

En este contexto, muchas madres y padres se hacen la misma pregunta: ¿debemos hablar de esto con nuestros hijos ? Aunque el impulso inicial suele ser protegerlos evitando el tema, la realidad es que gran parte de los niños y adolescentes ya han escuchado algo. Lo saben por comentarios de compañeros, fragmentos de conversaciones de adultos , titulares que aparecen en los teléfonos o contenidos que circulan en internet.

Por eso, más que decidir si hablar o no, el verdadero desafío consiste en cómo hacerlo. Lo que los niños preguntan… y lo que realmente necesitan saber. Cuando los chicos preguntan por una noticia de estas características, muchas veces los adultos intentamos responder con datos. Sin embargo, detrás de preguntas como:

¿Eso me puede pasar a mí?

¿Estoy seguro?

¿Vos vas a poder cuidarme?

Comprender esto cambia completamente el sentido de la conversación. El objetivo no es convertirnos en cronistas del hecho ni explicar cada detalle de la investigación. El objetivo es ofrecer un espacio de escucha que permita a los niños procesar aquello que les genera miedo, tristeza o confusión. Abrir el diálogo sin juicios y escuchar qué tienen ellos para decirnos.

FAMILIA3 Más que decidir si hablar o no, el verdadero desafío consiste en cómo hacerlo. Archivo.

Cuando aparecen los detalles más perturbadores

En casos de alta exposición mediática, muchos niños llegan a las conversaciones familiares con información fragmentada y, a veces, extremadamente cruda. Estas preguntas suelen generar una enorme incomodidad en los adultos. Sin embargo, es importante recordar que responder no implica describir. Podemos reconocer lo que escucharon sin profundizar en detalles innecesarios: “Sí, algunas personas están hablando sobre eso. Son detalles muy tristes y dolorosos que los niños no necesitan conocer.” La función protectora como padres no consiste en ocultar la realidad, sino en traducirla a un lenguaje que nuestros hijos puedan procesar emocionalmente.

La sobre exposición

Además de enfrentarnos al terrible crimen que acaba con la vida de una adolescente de 14 años, nos enfrentamos a la forma en la que circula la información. Vivimos en una época donde las noticias llegan a los niños incluso cuando nadie se las cuenta. Los titulares aparecen en los celulares. Los videos se reproducen automáticamente. Las conversaciones suceden delante de ellos. Las redes sociales multiplican rumores, imágenes y especulaciones. La consecuencia es que muchos niños terminan expuestos a contenidos para los que no están preparados. La cobertura mediática de hechos violentos merece una reflexión profunda. Informar es una responsabilidad social y también, familiar, es una forma de protección, pero existe una diferencia importante entre informar y explotar emocionalmente una tragedia, y los niños son especialmente vulnerables a esta dinámica. Por eso resulta fundamental que las familias actúen como un filtro protector frente a la sobreexposición y limitemos las pantallas.

FAMILIA4 La consecuencia es que muchos niños terminan expuestos a contenidos para los que no están preparados. Archivo.

La necesidad de devolver seguridad

Después de una noticia como esta, la mayoría de los niños no necesita más información ni detalles. Necesita más seguridad. Necesita sentir que hay adultos disponibles para escuchar, contener y acompañar. No podemos prometerles que nunca ocurrirán cosas dolorosas. Pero sí podemos ofrecerles algo igual de importante: la certeza de que no tendrán que enfrentarlas solos y esto cambia completamente la seguridad percibida. A veces estos hechos tan dolorosos nos enfrentan con conversaciones muy necesarias para seguir construyendo escudos protectores alrededor de los niños y abren conversaciones sobre dinámicas vinculares, género y alertas de seguridad. Y si bien no hay una respuesta correcta a tanta crueldad e injusticia, la familia sigue siendo un amortiguador emocional para enfrentar los terribles hechos que nos golpean hoy en día.

Ojalá que nuestros hijos no tengan que tener estas conversaciones con los suyos. Ojalá algún día no haya más Agostinas que llorar.

* Brenda Tróccoli. Coach ontologica. Especialista en crianza y familias. Autora “El nudo invisible” (Ed. Planeta 2025) Puericultora.

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