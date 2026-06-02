Quiénes son los fiscales detrás de la caso de Agostina Vega y porqué buscan un jury en su contra

El crimen de Agostina Vega puso bajo la lupa el accionar de la justicia provincial, centrando las críticas en dos figuras clave del Ministerio Público Fiscal cordobés. Se trata de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Mientras uno lidera la investigación actual, el otro es cuestionado por decisiones previas que permitieron que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuviera en libertad.

Las críticas a ambos han traspasado el espectro mediático o de la opinión pública y podrían significar represalias contra sus carreras dentro de la Justicia.

Garzón es el fiscal de instrucción que actualmente encabeza la investigación del caso Vega. Con una extensa trayectoria en la Justicia de Córdoba, el fiscal es el responsable de ordenar allanamientos, pericias tecnológicas y, recientemente, de ampliar la imputación contra Barrelier al cargo de femicidio , lo que contempla una pena de prisión perpetua.

Antes de que el caso de la menor asesinada lo pusiera en el foco mediático, previamente ya había ganado notoriedad por liderar la causa de las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal , donde imputó a la enfermera Brenda Agüero y al exministro de Salud, Diego Cardozo.

Sin embargo, durante el año 2020, en pleno debate por la legalización del aborto, dispuso medidas para resguardar edificios públicos y templos ante posibles incidentes, una decisión que generó reacciones negativas de quienes sostenían que esta decisión vulneraba su derecho a la protesta.

Además, desde que el caso de Agostina tomó visibilidad, se denunciaron presuntas tardanzas en el actuar de la Justicia. La familia de la menor, especialmente su abuela, cuestionó duramente su desempeño, afirmando que "todo hicieron mal desde el principio". Sobre esto, el propio Garzón rechazó los cuestionamientos sobre la actuación judicial durante los primeros días de la búsqueda, defendiendo los protocolos seguidos por su fiscalía en conferencias de prensa.

Iván Rodríguez: el fiscal que "liberó" a Barrelier

La figura de este fiscal no tomó relevancia hasta que se supo que una decisión suya en torno a Barrelier llevó a que el presunto asesino estuviera libre. Concretamente, en mayo de 2025, Rodríguez tuvo a su cargo una causa contra Barrelier por privación ilegal de la libertad calificada, luego de que una joven lograra escapar de la casa del acusado atada y semidesnuda.

La denunciante salió a hablar públicamente luego de que se conociera el macabro caso de Agostina Vega. En ese marco, la mujer sostuvo que "pude haber sido yo".

A pesar de la gravedad de la denuncia y de las pruebas presentadas por la víctima, el fiscal cordobés le otorgó la libertad al sujeto tras solo 20 días de detención y el pago de una fianza de cinco millones de pesos.

Adicionalmente, su nombre generó aún más polémica cuando se dio a conocer la noticia de su inminente ascenso a Procurador Penitenciario Adjunto, cargo para el que ya tenía el aval de la Unicameral, y que solo restaba su jura para efectivizar el proceso. No obstante, el ascenso fue suspendido formalmente por "obras edilicias", aunque medios cordobeses sostienen que esto se debe a la conmoción por el caso de la adolescente asesinada.

El pedido de un jury en su contra

En este marco, el legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para apartar a Garzón de la investigación. Sobre esto, en su cuenta de X, el político escribió que el fiscal "no está capacitado para llevar adelante una causa que ha generado estupor en la sociedad. Soberbio, y con 0 perspectiva de género". Rossi basa su reclamo en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, argumentando que el desempeño de Garzón no ha estado a la altura de la complejidad del caso.

Al reclamo de Rossi se sumó el diputado nacional y jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo. Este no solo mantuvo la acusación contra Garzón, sino que sumó al fiscal Iván Rodríguez, por dejar libre a Barrelier en 2025 cuando fue acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

"Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo. En el mismo sentido, pediré a los concejales de nuestro bloque que soliciten la expulsión del concejal Ricardo Moreno", comunicó.

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Estos pedidos generaron un capítulo de controversia institucional en Córdoba, sumando presión sobre la cúpula judicial mientras la causa avanza.