Una escuela de Guaymallén activó el protocolo de seguridad tras descubrir a un alumno con un arma blanca

El joven llevó un cuchillo luego de recibir amenazas. La institución aplicó el protocolo de seguridad y los alumnos comenzaron a asistir sin mochilas.

Activaron el protocolo de seguridad en la Escuela Fenix de Guaymallén, tras el caso de un alumno que assistió con un arma blanca.

La comunidad educativa de la escuela Fénix, en Guaymallén, vivió momentos de preocupación luego de que se activara el protocolo de seguridad ante situaciones de violencia tras detectarse que un alumno de nivel secundario había ingresado al establecimiento con un cuchillo.

El episodio ocurrió el viernes pasado y fue advertido gracias a la intervención de una estudiante que alertó a las autoridades escolares sobre la situación. A partir de ese aviso, directivos y personal de la institución actuaron de inmediato para evitar que el hecho escalara.

El motivo que investiga la escuela De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el estudiante habría llevado el arma blanca luego de recibir amenazas por parte de jóvenes ajenos al establecimiento, quienes presuntamente pretendían enfrentarlo a la salida de clases.

Si bien el episodio no derivó en agresiones ni personas lesionadas, la situación encendió las alarmas dentro de la institución educativa y motivó la aplicación de las medidas previstas para este tipo de casos.

Nuevas medidas de control Como parte de las acciones preventivas adoptadas, las autoridades dispusieron reforzar los controles de ingreso al establecimiento ubicado en la intersección de Las Heras y Bandera de los Andes.