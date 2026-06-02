Una escuela de Guaymallén activó el protocolo de seguridad tras descubrir a un alumno con un arma blanca
El joven llevó un cuchillo luego de recibir amenazas. La institución aplicó el protocolo de seguridad y los alumnos comenzaron a asistir sin mochilas.
La comunidad educativa de la escuela Fénix, en Guaymallén, vivió momentos de preocupación luego de que se activara el protocolo de seguridad ante situaciones de violencia tras detectarse que un alumno de nivel secundario había ingresado al establecimiento con un cuchillo.
El episodio ocurrió el viernes pasado y fue advertido gracias a la intervención de una estudiante que alertó a las autoridades escolares sobre la situación. A partir de ese aviso, directivos y personal de la institución actuaron de inmediato para evitar que el hecho escalara.
El motivo que investiga la escuela
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el estudiante habría llevado el arma blanca luego de recibir amenazas por parte de jóvenes ajenos al establecimiento, quienes presuntamente pretendían enfrentarlo a la salida de clases.
Si bien el episodio no derivó en agresiones ni personas lesionadas, la situación encendió las alarmas dentro de la institución educativa y motivó la aplicación de las medidas previstas para este tipo de casos.
Nuevas medidas de control
Como parte de las acciones preventivas adoptadas, las autoridades dispusieron reforzar los controles de ingreso al establecimiento ubicado en la intersección de Las Heras y Bandera de los Andes.
En ese marco, los estudiantes comenzaron a asistir sin mochilas y trasladan sus útiles en bolsas transparentes o a la vista, una medida contemplada dentro de los protocolos de seguridad escolar para evitar el ingreso de elementos peligrosos.
Desde la institución señalaron que las clases continúan con normalidad mientras se mantienen las acciones preventivas y el seguimiento de la situación para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.