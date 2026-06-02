Guaymallén: dos hombres fueron detenidos tras intentar abrir una camioneta con un inhibidor de señal

Los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos policiales en Guaymallén. Llevaban un inhibidor de señal, herramientas y otros elementos.

Dos hombres fueron aprehendidos la madrugada de este lunes, en Guaymallén luego de ser sorprendidos mientras manipulaban una camioneta estacionada sobre avenida Pedro Molina. La rápida intervención policial permitió frustrar el presunto robo y secuestrar un inhibidor de señal junto a otros elementos utilizados habitualmente en este tipo de maniobras.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se registró cerca de las 2 en la intersección de Pedro Molina y Francisco de la Reta, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos observaron a dos sujetos forcejeando sobre una Ford D-100.

Los sorprendieron en plena maniobra Ante la sospechosa situación, los uniformados intervinieron de inmediato y lograron reducir a los involucrados.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron cables USB, un inhibidor de señal con su cargador, un destornillador y dos teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia.

Minutos más tarde, el propietario de la camioneta llegó al lugar y constató que el rodado no presentaba daños ni faltantes, por lo que la maniobra fue frustrada antes de concretarse.