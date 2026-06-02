El desgarrador descargo de Tini Stoessel por los femicidios en Argentina: "Ninguna está a salvo"

La enorme llegada de las principales figuras de la música popular actual suele transformarse en una herramienta clave cuando se trata de visibilizar problemáticas sociales de extrema gravedad. En esta oportunidad, Martina “Tini” Stoessel decidió sumarse de manera activa al reclamo colectivo por los femicidios en la Argentina.

A través de una interacción en sus historias de la plataforma Instagram, la cantante replicó una información de actualidad y sumó una fuerte reflexión personal tras conocerse los recientes asesinatos de Agostina Vega , una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba, y de Dulce Candia , una joven misionera de 17 años que permanecía desaparecida desde mediados del mes de mayo.

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallado en una obra abandonada en la provincia de Misiones.

Esta acción no constituye un hecho aislado en el recorrido de la intérprete, quien en diversas ocasiones ha utilizado sus canales de comunicación para manifestarse sobre las situaciones complejas que atraviesa la comunidad local. En esta ocasión, buscó brindar su apoyo explícito a los familiares de las víctimas y exigir la implementación de políticas tangibles frente a la problemática.

posteo tini agostina vega Tini Stoessel recurrió a sus plataformas virtuales para manifestar su profunda preocupación por los hechos de violencia de género. Captura IG @tinistoessel

“Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad”, manifestó Stoessel en el inicio de su descargo. Con evidente angustia, la artista abrió una serie de interrogantes dirigidos a interpelar a su audiencia: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?”.

tini stoessel emocion Con palabras directas, la artista graficó el temor y la desprotección que sienten las mujeres en la actualidad. Instagram @tinistoessel

La joven estrella del pop redactó estas líneas sobre una publicación que contenía una estadística alarmante sobre la situación habitacional de vulnerabilidad de las mujeres en el territorio nacional. El informe replicado señalaba que, desde hace 11 años, en nuestro país muere una mujer cada 31 horas como consecuencia de la violencia de género. Hacia el cierre de su intervención digital, y reafirmando su postura cívica ante el dolor de los seres queridos de las víctimas, la cantante concluyó con un pedido generalizado y contundente: “Justicia por todas”.