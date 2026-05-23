Emilia Mernes enfrentó los micrófonos de la TV y se enojó con el cronista de LAM "Preguntame por mi música"

El enorme éxito internacional de Emilia Mernes la posicionó en lo más alto de la escena musical, pero también la colocó en el centro de un constante examen mediático. Luego de varios meses de versiones cruzadas que afectaron tanto a su entorno de pareja como a sus alianzas profesionales, la cantante decidió romper el silencio.

En una charla sorpresiva frente a las cámaras de LAM, la artista abordó cada uno de los conflictos y marcó una postura madura ante los rumores. Sin embargo, no dio los detalles que sus seguidores esperaban sobre la última polémica que amargó su vida: la pelea con Tini Stoessel.

Uno de los puntos principales de la entrevista estuvo enfocado en su relación con el referente del trap Duki. Lejos de esquivar el tema, Mernes se mostró muy segura sobre el presente afectivo que comparten. “Muy bien. Bueno, con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, aseguró de forma tajante.

La cantante pop ratificó que su noviazgo con Duki atraviesa un gran momento a pesar de las falsas noticias.

El cronista también indagó sobre el vínculo con Tini Stoessel, tras las polémicas declaraciones que la intérprete de Cupido había lanzado en sus recientes conciertos. Sin embargo, Mernes no hizo más que confirmar que existió un contacto privado entre ambas para aclarar la situación, aunque prefirió mantener la confidencialidad de lo hablado: “Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”.

emilia mernes lam (1) El programa conducido por Ángel de Brito obtuvo las declaraciones más buscadas de la estrella urbana. Captura LAM

La conversación ganó tensión cuando se le consultó sobre las versiones que la vinculaban sentimentalmente con futbolistas de la Selección argentina. Ante la insistencia del periodista sobre si había conversado este tema con su pareja, la cantante decidió cortar el asunto de raíz para proteger su intimidad y reorientar el foco de la nota. “No, nada que decir sobre eso. Preguntame por mi música que tengo ahí un disco trabajando”, sentenció con firmeza.

portada emilia vs tini Tras limar asperezas en el ámbito privado, la intérprete confirmó que mantuvo una conversación con Tini Stoessel. Archivo MDZ - Instagram

Emilia Mernes admitió que convivir con noticias falsas no es una tarea sencilla y que la exposición genera consecuencias: “Sí, duelen, pero bueno, la verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”.

emilia mernes lam Emilia Mernes enfrentó los micrófonos de la televisión para aclarar los puntos más polémicos de su presente. Captura LAM

Totalmente concentrada en el futuro de su carrera, Emilia concluyó demostrando que prefiere no desgastarse en aclaraciones constantes: “Estoy haciendo mi disco, se vienen muchas cosas, así que estén atentos los fans". Cuando le preguntaron si sentía que estas situaciones opacaban su arte, cerró con un definitivo: “No importa, ya está”.