Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en el festejo del triunfo de la Selección: "Me dejé llevar"

La agónica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino también en las tribunas. Entre los miles de hinchas que celebraron el pase a cuartos de final en el estadio de Kansas, Marley se convirtió en el centro de atención tras protagonizar un festejo espontáneo que rápidamente captó la atención de las redes sociales.

El conductor de Por el Mundo (Telefe), quien se encontraba en el estadio acompañado por su equipo de trabajo y figuras como Vicky Xipolitakis, vivió el encuentro con gran intensidad. Sin embargo, el momento más comentado ocurrió justo después del tercer gol argentino, convertido por Enzo Fernández.

En medio de la algarabía, saltos y gritos, el exganador de Gran Hermano, Francisco Delgado, quien miraba el partido cerca del grupo de Telefe, buscó a Marley , lo abrazó sorpresivamente y le dio un pico para celebrar la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "¡No lo puedo creer! ¡Estábamos perdiendo y ahora lo estamos ganando 3 a 2!" , se lo escuchó decir al conductor, completamente desbordado por la alegría del momento.

El episodio quedó registrado en video y fue el propio Delgado quien decidió subirlo a su cuenta de Instagram, asumiendo la responsabilidad del efusivo gesto. "¡Perdón @marley_ok pero en el tercer gol necesitaba descargar! Te amo Argentina... Te amo Leo! Amo ser argentino. No puedo más. Soy feliz" , escribió en la publicación.

Lejos de cualquier polémica, Marley se tomó la situación con humor y respondió al posteo con risas. Ante la buena onda del presentador, el ex Gran Hermano redobló la apuesta y volvió a disculparse en tono de broma: "Perdón boludo, me dejé llevar!!!".

¿Qué es de la vida de Francisco Delgado?

Francisco Delgado. IG@ frandelgadooficial

Para gran parte del público, el rostro de Delgado es muy conocido, aunque llevaba un largo tiempo alejado de la pantalla chica. El mediático saltó a la popularidad en 2015 tras consagrarse ganador de la octava edición de Gran Hermano. El licenciado en Educación Física se llevó el premio mayor con el 52,7% de los votos tras permanecer 151 días aislado.

Durante aquella época, su nombre ocupó todas las portadas del mundo del espectáculo, no solo por el reality, sino por su vida personal: mientras estaba en la casa, salió a la luz que era el padre biológico de Ian, el hijo de la bailarina Gisela Bernal, en el marco de un conflicto mediático con el productor Ariel Diwan. Además, es padre de Elena, fruto de su relación con Barby Silenzi.

Tras cobrar popularidad, trabajar en el panel del ciclo Infama e integrar el elenco de la obra El champán las pone mimosas, Delgado decidió dar un giro de 180 grados a su vida. En los últimos años, optó por alejarse de la exposición mediática en Argentina y se radicó en México, donde actualmente se desempeña como instructor de buceo para un complejo hotelero.