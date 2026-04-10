Amenazó a excompañeros en La Matanza y lo vinculan al mismo foro que el tirador de Santa Fe

Un adolescente de 15 años es investigado tras amenazar a sus excompañeros del colegio Domingo Savio, en Aldo Bonzi, partido de La Matanza . El caso provocó fuerte alarma no solo por la crudeza de los mensajes, sino también por un inquietante vínculo con el foro de violencia extrema al que pertenecía el atacante de la tragedia ocurrida en Santa Fe.

La denuncia fue presentada el 5 de abril por la madre de una estudiante de cuarto año, quien advirtió que desde hacía casi tres semanas el joven —que había dejado la escuela dos años atrás— enviaba audios y fotos de armas de fuego al grupo de WhatsApp del curso.

En esos mensajes, el adolescente expresaba de manera explícita su intención de “matar a todos”. Incluso, en una de las conversaciones, habría señalado que planeaba concretar el ataque días antes, pero lo postergó por las intensas lluvias.

A partir de la intervención de la DDI local y por orden del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, se realizaron allanamientos en los domicilios vinculados al menor, donde se secuestró el celular utilizado.

El análisis del dispositivo reveló un dato clave: el joven participaba activamente en un grupo denominado “True Crime Community” , donde también estaba presente el menor involucrado en el ataque ocurrido recientemente en San Cristóbal, Santa Fe.

Los investigadores sostienen que este tipo de espacios digitales pueden funcionar como ámbitos de radicalización, en los que se exalta la violencia, los tiroteos escolares y a criminales seriales.

Operativo preventivo

Ante el riesgo potencial, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 dispuso que el adolescente permanezca en su domicilio bajo estricta supervisión del Ministerio Público Fiscal y organismos de niñez.

En paralelo, la policía implementó un operativo preventivo en las inmediaciones del establecimiento educativo para reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a las familias.