True Crime Community desde adentro: cómo son los grupos que promueven tiroteos y glorifican a sus autores

Ya forman parte de la investigación por el tiroteo escolar en San Cristóbal , que significó el asesinato de Ian Cabrera, de 13 años. La True Crime Community (TCC) , tanto dentro como fuera de la Argentina, está señalada como parte fundamental para la génesis de no solo este caso, sino también de la ola de hechos similares que ocurrieron después. En las redes donde convivían con el autor del hecho, continúan promoviendo este tipo de ataques y glorifican la imagen del joven asesino. ¿Cómo son estos espacios desde dentro?

Discord y TikTok son las redes sociales con mayor presencia de usuarios que se autodefinen como parte de la TCC. En estas plataformas ya se tomó al menor asesino como un nuevo icono de la subcultura digital . No solo eso, sino que la repercusión generada por el tiroteo escolar en la Escuela Mariano Moreno N° 40 generó reacciones dispares dentro de estos.

No solo esto último, sino que se vio a algunos usuarios, bromeando o no, con repetir las acciones del menor asesino. Es decir, un fatal tiroteo escolar.

Un informe oficial, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (STIA) , identificó la TCC como "un fenómeno conformado por una comunidad digital cuyos miembros se caracterizan por dedicarse a la investigación, fascinación y, en algunos casos, la emulación de perpetradores de homicidios masivos y ataques indiscriminados a civiles con armas de fuego".

Se describe en dicho documento que la comunidad opera de forma descentralizada y transnacional, principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a este tipo de ataques.

Como elemento de cohesión entre sus miembros, se comparte de manera ideológica "una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores", de acuerdo con lo expuesto en el informe. Además, se suma una tendencia “nihilista”, descrita como una especie de "efecto contagio y un ciclo vicioso de imitación y radicalización".

La devoción por el tirador de San Cristóbal

Bajo esta dinámica de admiración de asesinos, los jóvenes que forman parte de esta llamativa comunidad en el país, y en otras naciones de Hispanoamérica, tomaron rápidamente al asesino de Cabrera como un nuevo "héroe".

El principal espacio donde se comenzaron a ver estos mensajes fue en las cuentas del joven asesino, principalmente de TikTok e Instagram. Allí, usuarios de las redes comenzaron a definirlo como un "héroe", y algunas personas llegaron a amenazar con perpetrar un crimen de la magnitud por el que el joven hoy está detenido, algo que se verá repetido en varias ocasiones.

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En grupos de Discord dedicados a esta comunidad, se empezaron a postear imágenes del adolescente. Así, horas después del hecho, se comenzó a difundir el ataque en San Cristóbal y a resaltar la imagen de su autor.

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Ya sea bajo su nombre real o con su alias "Lociz", su figura se empezó a comparar con otros asesinos normalmente admirados por esta subcultura. "Es un TCC nuevo de Argentina", definió una joven a sus pares.

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Pero estos usuarios, presumiblemente menores, no se limitaron a solo dejar comentarios de este estilo, sino que empezaron a verse otros mensajes con declaraciones de amor al tirador en las que destacan haberse enamorado por "sus fotos y sus acciones", es decir, por el fatal tiroteo escolar.

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Como parte de la representación del tirador dentro de la comunidad, de la que se comprobó que formaba parte, se publicó un video o "edit", presuntamente hecho por el asesino sobre otra masacre: el tiroteo en la Universidad de Perm en Rusia que dejó seis muertos y casi una treintena de heridos.

edit lociz

Una de las consecuencias del tiroteo en Santa Fe más notables que se vieron en estos grupos de Discord fue un importante aumento de miembros en estos mismos. En los días posteriores al hecho, una gran cantidad de gente se unió a estos espacios.

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Alarmantes amenazas y organización: la "ola" que desató el tiroteo

La mecha que encendió el caso de San Cristóbal comenzó a verse tanto dentro como fuera del espacio digital de las redes sociales. Desde este hecho, perpetrado el 30 de marzo, comenzaron a aparecer episodios similares en distintas partes del país. Chicos que llegaron armados a sus escuelas o amenazaron con hacerlo, con el riesgo de provocar una nueva tragedia.

La Paz, Entre Ríos y San Miguel de Tucumán fueron los últimos alarmantes casos donde adolescentes se presentaron en sus aulas con armas, a veces listas para ser detonadas.

Pero además de esto, en estos espacios virtuales se comenzó a ver un gran número de jóvenes amenazando con perpetrar un hecho de esta magnitud. Este lunes, tras la denuncia de la directora de un establecimiento escolar, las autoridades lograron la detención de un adolescente de 16 años en la localidad de Sunchales, vinculado a la viralización de mensajes que amenazaban con nuevos ataques armados en colegios de la región.

El adolescente había publicado en sus redes sociales estas amenazas: “La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y biotécnicas de Rafaela, así que prepárense”, escribió.

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Otro, del que todavía no se sabe su desenlace, se fue publicado por este medio. Este fue visto en la sección de comentarios de una publicación de la TCC en la plataforma TikTok. "Gente, creo que voy a hacer lo mismo y lo digo en serio", escribió este sujeto en los comentarios de una publicación que reivindicaba las acciones del tirador que terminó con la vida de Ian Cabrera.

"Solo espérame a que consiga todo el equipamiento", dictó su último mensaje.

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A este se sumó un nuevo caso similar, solo que en este caso se trata de una conversación entre dos jóvenes de distintas partes del mundo. Ambas alentándose a perpetrar un tiroteo escolar en el marco de un grupo de la True Crime Community.

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Ambas alegan ser estudiantes y menores de edad, pero abiertamente comenzaron a hablar de la posibilidad de llevar adelante un ataque y de su admiración a asesinos como Elliot Rodger, autor de la masacre de Isla Vista en 2014, o Salvador Ramos, responsable del fatal tiroteo de la Escuela Primaria Robb en 2022.

Mientras esta charla continúa, una de las usuarias aseguró ser argentina. En ese momento escribió "Voy a ser como...", y el nombre de pila del asesino de San Cristóbal.

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Además, mientras avanzó la conversación, para que lo viera todo el chat, se comenzaron a enviar imágenes de armas blancas y dibujos, claramente hechos por un adolescente, que muestran simbología neonazi y satánica, entre otras.

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La repercusión mediática dentro de la TCC

El huracán mediático del caso en la provincia de Santa Fe llevó a que algunos usuarios que se dedicaban a alabar la imagen del tirador empiecen a jactarse de haber sido "reconocidos" a nivel nacional.

En historias de TikTok una de las páginas más activas en la creación de este polémico contenido, que llegó a ser denunciado por la familia de la víctima fatal del tiroteo, publicó una captura de medios televisivos analizando el caso con la leyenda "Ganamos".

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Otro usuario de actividad similar, simplemente dejó un escueto "no te la puedo creer" junto a una foto tomada de otra cobertura del hecho y de la existencia de este tipo de posteos en redes sociales.

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El análisis de profesionales sobre esta actividad en redes

Ante tan delicado fenómeno, donde jóvenes en redes sociales comenzaron a defender e idealizar el fatídico ataque en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, se consultó a expertos para comprenderlo más a detalle, con la intención de echar luz sobre los hechos para comprender sus causas, pero sin en ningún punto justificar o suavizar lo ocurrido.

La psicopedagoga Mercedes Quarneti analizó en primer lugar la situación del menor de edad que perpetró el crimen: "Estos hechos no aparecen de la nada. Detrás hay, casi siempre, un proceso largo, silencioso, donde un joven se sintió profundamente afectado, muchas veces solo, poco visto, poco escuchado, sin una red que lograra leer a tiempo esas señales".

En torno a estos posteos reflexionó que, aunque "no sabemos con certeza quiénes están detrás de esos comentarios, sí sabemos que si alguien lo escribe, es porque algo de esa escena lo interpela" No necesariamente el acto en sí, sino las emociones que pueden estar detrás: enojo, frustración, sensación de injusticia o de no tener lugar".

De forma similar, su colega Karina Berge comentó a MDZ que estos adolescentes que crean estos mensajes están marcados por una "soledad con la que están transitando la vida" y sumó que en muchos casos "no hay gente adulta que pueda marcarles que estas cuestiones no se hacen, que esto es un límite".

Sobre esto, Berge profundizó: "Estos chicos son productos de adultos que no estuvieron, que no están, que no fueron referentes y que no pudieron darle forma a esas personas para que pudieran diferenciar entre lo bueno y lo malo".

Esta falta de límites se agrava en el entorno del anonimato que generan los espacios virtuales donde fueron publicados estos mensajes. Sobre esto, Quarneti subrayó que en las redes sociales "no hay rostro, no hay reacción inmediata del otro, no hay registro del impacto. Esto hace que se pierda la dimensión humana del vínculo y, con ella, parte de los frenos internos".

Es justamente en estos espacios de anonimato y poco control donde, según define la experta, "esos pensamientos encuentran validación inmediata, comunidad y visibilidad".

Muestra clara de esto es el descargo de una adolescente ante recibir el rechazo por parte de gente que vio la denuncia de los allegados del fallecido. Esta joven alegó que las personas que arremeten contra los posteos que hizo "no entienden que son videos solamente", y que el único límite que tiene en cuenta son los de la propia red social: "No hay nada que perjudique las reglas de esta plataforma".

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Finalmente, la psicopedagoga Quarneti concluyó su análisis alegando que "el riesgo no es solo lo que se dice, sino el contexto que lo hace posible. No porque los adolescentes tengan pensamientos oscuros ni sean insensibles, sino porque hoy esos pensamientos encuentran validación inmediata, comunidad y visibilidad, muchas veces sin mediación adulta que ayude a poner palabras, límites y sentido".