Del horror en San Cristóbal a una ola nacional: células activas, aumento de casos y escuelas en alerta

Tras el crimen en San Cristóbal, se multiplicaron los casos de alumnos armados en escuelas y crece la preocupación por la expansión de la True Crime Community en Argentina.

Ya pasó poco más de una semana del horror que se vivió en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente asesinó a un alumno dentro de una escuela, en un hecho que pudo haber derivado en una masacre. Con el correr de los días, crecen las dudas, se multiplican los apuntados y surgen nuevas tramas. Al mismo tiempo, se registran nuevos casos de jóvenes que asisten armados a las escuelas y que, por fortuna, son detectados a tiempo.

Como un disparador —valga la redundancia—, desde aquel fatídico 30 de marzo comenzaron a aparecer episodios similares en distintas provincias. Chicos que, tal vez, ya lo estaban planeando y solo necesitaban una señal, llegaron armados a sus escuelas o amenazaron con hacerlo, con el riesgo de provocar una nueva tragedia.

La ola que se desató tras lo ocurrido en San Cristóbal El último caso ocurrió este miércoles en La Paz, provincia de Entre Ríos, donde un menor de 13 años llevaba un arma tumbera dentro de la Escuela N°109 "Carlos Daniel Vila". Tras la denuncia, se comprobó que no tenía municiones, en lo que podría haber sido una tragedia.

adolescente detenido en tucuman por llevar arma a la escuela En Tucumán, un adolescente de 17 años llevó un arma cargada con seis balas. Un día antes, en Tucumán, un joven de 17 años fue detenido luego de que autoridades escolares detectaran que llevaba un arma cargada en su mochila. Fueron obreros quienes alertaron la situación, lo que permitió activar un protocolo de emergencia: evacuaron a los alumnos y dieron aviso a la Policía. Luego se confirmó que el arma estaba cargada, aunque aún se desconoce si el menor tenía intención de cometer un ataque.

Estos son solo dos casos en menos de una semana: señales de alerta que obligan a tomar medidas. Si bien no terminaron en tragedias, reflejan un escenario preocupante que mantiene en vilo a la comunidad educativa. En paralelo, dentro de la llamada True Crime Community —nombre con el que se identifica a estos espacios— comenzaron a surgir nuevas amenazas.