Otro menor entró a su escuela armado: tiene 13 años y se presentó con un arma tumbera

Ocurrió en la localidad de La Paz, Entre Ríos. Allí un menor de 13 años ingresó con un arma de fabricación casera a su escuela y causó conmoción.

La comunidad de la localidad de La Paz vivió momentos de máxima tensión este martes, luego de confirmarse que un estudiante portaba un arma tumbera dentro del establecimiento educativo. El menor en cuestión tiene 13 años y ya fue puesto bajo el resguardo de sus padres.

Todo ocurrió en el horario en que los estudiantes comenzaron a llegar a sus aulas. Ahí, en la escuela Nº 109 "Carlos Daniel Vila", fue la misma rectora la que dio el aviso a las autoridades locales.

Concretamente, se informó que un menor tenía en su poder un arma de fabricación casera. Tras la detención del mismo, se comprobó que esta no tenía municiones.

Qué pasó con el menor Una vez que se controló la situación, el adolescente quedó bajo el resguardo de organizaciones de protección de menores para luego ser destinado con sus padres.