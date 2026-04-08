Intento de femicidio, tiroteos y un asesinato: los hechos por los que condenaron a un delincuente juvenil

En menos de dos meses, el delincuente juvenil Alejandro Rubén Pujado Rodríguez , apodado el Dientón, fue sindicado como autor de una violenta seguidilla de hechos en Las Heras: un intento de femicidio , tiroteos con heridos y el asesinato de Thomás Benjamín Puebla , ocurridos entre septiembre y octubre del año pasado. Ahora, confesó la autoría ante la Justicia y fue condenado .

El fallo tuvo lugar a partir del acuerdo al que llegaron entre la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y el defensor oficial Rafael Manzur para definir el acumulado de expedientes contra Pujado Rodríguez mediante un juicio abreviado inicial.

De esa manera, el Dientón reconoció este martes la autoría en las cinco causas en las que se encontraba imputado frente a la jueza María Cristina Pietrasanta , quien homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia a la pena de 17 años de cárcel .

Cabe destacar que el fallo dictado por la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 se convirtió en la primera condena en contra de Pujado Rodríguez, quien no contaba con antecedentes penales previos. El peligroso malviviente sólo registraba algunos hechos delictivos siendo menor de edad , explicaron las fuentes judiciales consultadas.

El primero de los sangrientos hechos por los que se encontraba imputado Pujado Rodríguez fue el asesinato de Thomás Benjamín Puebla , ocurrido el 13 de septiembre del año pasado en Las Heras .

Fue alrededor de las 6 de ese día cuando el Dientón abordó a la víctima sobre calle Independencia, frente al barrio Espejo del distrito lasherino de El Plumerillo. Acto seguido, le efectuó dos disparos y uno le impactó a Puebla en la espalda, mientras intentaba evitar el ataque.

Pese al impacto del proyectil, el joven, de 17 años, continuó a pie hasta el cruce con calle Sucre, donde finalmente se desvaneció y fue hallado sin vida minutos más tarde por un transeúnte.

PORTADA Morales Puebla Thomás Puebla, la víctima del asesinato perpetrado por el Dientón en Las Heras. MDZ.

De acuerdo con la investigación, el Dientón "se la tenía jurada" a Puebla, ya que el adolescente habría mantenido un encuentro casual con su novia. Más allá de eso, también surgió la hipótesis de un conflicto por tema de drogas, ya que la víctima estaba sindicada como dealer de drogas, aunque esa posibilidad se descartó con los avances en la pesquisa.

Lo cierto es que ese caso activó la pesquisa contra Pujado Rodríguez y su posterior imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Dos intentos de homicidio en ocho días

Poco más de un mes después del crimen de Puebla, el Dientón volvió a actuar: fue el 16 de octubre, alrededor de las 19.30, cuando atacó a un vecino del barrio Belgrano del distrito lasherino de El Resguardo, donde el delincuente juvenil también tiene domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, en esa ocasión Pujado Rodríguez disparó en cuatro oportunidades contra Carlos Elías Núñez, quien pasaba en moto frente a la manzana G de la citada barriada.

Los cuatro plomos le impactaron a la víctima en el hombro derecho, el tórax y en ambos omóplatos. Pese a las graves heridas, Núñez salvó su vida gracias a la intervención de los médicos que lo asistieron en un nosocomio de la provincia.

PORTADA Dientón Pujado nueva Pujado Rodríguez se mostraba armado en las redes previo a su detención por la seguidilla de ataques. MDZ.

Sólo ochos días más tarde, el 24 de octubre, el Dientón protagonizó un nuevo tiroteo que dejó un herido en la vía pública. En esa ocasión, la víctima fue Claudio Michael Chacón Martínez, de 18 años, quien recibió un balazo en la espalda mientras caminaba por el callejón Martino, ubicado entre los barrios 26 de Enero y Cooperativa La Amistad, también en El Resguardo.

Tras el ataque, que fue publicado por MDZ, la víctima fue asistida por sus familiares y luego trasladado hasta el Hospital Carrillo. Posteriormente, lo derivaron al Hospital Central, donde quedó internado y logró recuperarse.

Por esos dos tiroteos, el Dientón luego sumó dos imputaciones por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El ataque a su novia y un femicidio que no fue

Por su parte, mientras ya se encontraba con pedido de captura por los tres primeros hechos, Pujado Rodríguez perpetró un ataque contra su novia el 1 de noviembre.

Fue pasadas las 23 del citado día cuando el delincuente juvenil le dio un tiro en el abdomen a Nicol Agostina López (20), con quien mantenía una relación de pareja.

A raíz de eso, la joven tuvo que ser trasladada de urgencia hasta el Hospital Carrillo, donde le diagnosticaron herida de arma de fuego con entrada y sin salida en la hipocondria.

Alejandro "Dientón" Pujado, cumplió 18 años en octubre del año pasado. Foto: MDZ. El Dientón también registró numerosas detenciones mientras era menor de edad. MDZ.

Debido a su grave estado, terminó internada en el Hospital Central y logró salvar su vida de milagro.

Ese hecho le valió al Dientón otra imputación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) en grado de tentativa.

La captura con un arma de fuego en su poder

Finalmente, mientras era intensamente buscado, Pujado Rodríguez terminó cayendo en las garras policiales el jueves 6 de noviembre del año pasado, durante un operativo realizado por personal de Investigaciones en la zona de La Favorita, en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

En esa oportunidad, fue descubierto mientras caminaba por la vía pública y al ser detenido le secuestraron un revólver que tenía en su poder, por lo que también terminó siendo acusado por el delito de portación ilegal de arma de uso civil.

PORTADA Dienton Pujado detenido La detención del Dientón en el oeste de la Ciudad de Mendoza. MDZ

Poco más de cuatro meses más tarde, el Dientón terminó confesando todos los hechos frente a la Justicia y recibió una pena de 17 años de cárcel .