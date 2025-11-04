El peligroso delincuente juvenil que está prófugo por un asesinato y quedó en la mira por otro violento caso

Hace más de una semana que Alejandro Rubén Pujado Rodríguez , alias el Dientón , es intensamente buscado por detectives de Homicidios como el presunto autor del asesinato de Thomás Benjamín Puebla , el chico de 17 años ultimado a balazos a mediados de septiembre en Las Heras . Mientras se mantiene prófugo , fue señalado por otro ataque armado.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que el episodio se registró el viernes 24 del pasado mes, alrededor de las 17.30, cuando la víctima, identificada como Claudio Michael Chacón , de 18 años, se encontraba sobre un pasillo ubicado entre los barrios 26 de Enero y Cooperativa La Amistad , ubicados en el distrito lasherino de El Resguardo .

Allí, fue sorprendido por un sujeto que portaba un arma de fuego y le disparó por la espalda. Al recibir el impacto del plomo, el chico fue asistido por sus familiares, ya que tiene domicilio a pocos metros del lugar donde se perpetró el ataque.

Seguidamente, lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Carrillo , donde los médicos constataron la herida bala en el dorso y le practicaron las primeras curaciones. Después, fue derivado al Hospital Central , en Ciudad de Mendoza , para recibir la atención correspondiente.

Por su parte, en un principio tomó intervención en el hecho la Oficina Fiscal N°2 Las Heras , por lo que una ayudante fiscal de turno solicitó los trabajos de la Policía Científica para buscar en la escena manchas hemáticas o algún rastro o indicio que haya quedado tras la agresión armada.

Asimismo, en el lugar se hizo presente personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), que encabezó las averiguaciones. De las testimoniales que se tomaron inicialmente surgió que el autor había sido el Dientón, quien viene siendo marcado como responsable de numerosos episodios delictivos, sin poder aportar si el ataque estuvo motivado por un ajuste de cuentas o por algún conflicto que surgió en el momento, explicaron las fuentes del caso.

Alejandro "Dientón" Pujado, cumplió 18 años en octubre del año pasado. Foto: MDZ. Alejandro el Dientón Pujado se muestra armado en las redes y tiene graves antecedentes. MDZ.

Posteriormente, la causa iba a quedar a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien se encontraba de turno esa jornada. Sin embargo, lo más probable es que se acumulara al expediente que investiga el asesinato de Puebla, liderado por el fiscal Gustavo Pirrello.

El asesinato de Thomas Puebla

La reconstrucción que desarrollaron los detectives del caso señala que, cerca de las 6.30 del sábado 13 de septiembre, Thomas Puebla fue hallado gravemente herido sobre calle Independencia, una de las más transitadas del departamento, a la altura del barrio Espejo.

Frente a eso, testigos alertaron a la línea de emergencias 911 y efectivos lasherinos se desplazaron hasta la escena, al igual que personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató el deceso del menor de edad en la escena.

Los trabajos de criminalística en el lugar establecieron que el chico fue ultimado de un balazo que le impactó en la espalda, por lo que la principal hipótesis sostiene que los agresores lo abordaron y le dispararon mientras intentaba escapar del ataque con arma de fuego.

PORTADA Morales Puebla Thomás Puebla, la víctima del asesinato en Las Heras. MDZ.

El adolescente asesinado contaba con antecedentes, pese a ser su corta edad, y llegó a tener un paso por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), anteriormente conocida como Cose.

En cuanto al móvil del crimen, los sabuesos policiales y judiciales apuntaban a un ajuste de cuentas con tintes narco, ya que Puebla estaba sindicado en la zona como dealer de drogas y, probablemente, era soldadito de algún personaje del ambiente de la comercialización de estupefacientes en ese sector de Las Heras.

Por otro lado, el expediente que dirige el fiscal Pirrello cuenta con un sospechoso imputado: Rodrigo Damián Cruzate Fernández, más conocido como el Bebe, un renombrado delincuente lasherino que ha protagonizado diversas investigaciones por homicidios, tiroteos y robos, entre otros hechos.

El sospechoso que cayó tras ser baleado

Cruzate Fernández cayó en las garras policiales después de ser baleado el lunes 27 de octubre en el cruce de calle Lamadrid y callejón Martínez del distrito lasherino de Panquehua. Allí, recibió el impacto de plomo en el tórax y luego fue internado en el Hospital Carrillo.

Cuando policías lo identificaron en el nosocomio de calle Martín Fierro, constataron que se trataba del Bebe, quien tenía dos pedidos de captura: uno solicitado el 17 de octubre tras ausentarse a una audiencia previa al juicio que debe enfrentar por un ataque motochorro y otro por el crimen de Puebla.

PORTADA Bebe Cruzate MDZ.

Más allá de que fue imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, su intención era declarar en el expediente y aportar su versión, la cual sostiene que no participó en el ataque letal contra Puebla y que desde hace tiempo que se encuentra enemistado con el Dientón Pujado, por lo que resultaría imposible que haya actuado como su cómplice.

En caso de que los pesquisas logren acreditar la versión del Bebe Cruzate, podría terminar siendo desvinculado de la investigación por el asesinato del chico del adolescente.