La clave para reconstruir el asesinato de un adolescente en plena vía pública de Las Heras

Detectives policiales y judiciales continuaba trabajando para esclarecer el asesinato de Thomas Benjamín Puebla , el chico que fue ultimado de un disparo la madrugada del sábado en plena vía pública de Las Heras . Ante la falta de testigos presenciales, la investigación apuntó a las cámaras de seguridad para reconstruir el hecho de sangre.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, se recopiló una importante cantidad de material fílmico captado por cámaras de seguridad de la zona, durante la franja horaria en la que se produjo el crimen del adolescente, quien había cumplido 17 años el pasado 26 de agosto y estaba domiciliado en calle Yapeyú del citado departamento.

Esas imágenes están siendo analizadas con el objetivo de encontrar algún fragmento en la que se observe a el o los autores del hecho, ya sea previo al ataque o durante la huida, luego de dispararle al menor de edad y acabar con su vida.

Por su parte, en la escena hubo dos testigos que dieron con la víctima tendida en el cruce de calle Independencia , entre Bernardo O'Higgins y Sucre, minutos después de la agresión armada. Aunque no pudieron aportar mayores datos sobre cómo ocurrió el sangriento hecho.

Eran cerca de las 6.30 y el sol comenzaba a asomar por encima de la Cordillera de los Andes, cuando Puebla fue hallado agonizando sobre la mencionada arteria lasherina, frente al barrio Espejo .

Luego de que los testigos dieron aviso a la línea de emergencias 911, policías de la jurisdicción y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hasta el lugar y el personal médico constató el deceso del joven que vestía un buzo negro, pantalón negro y zapatillas grises.

De acuerdo con los trabajos de la Policía Científica, la víctima falleció a raíz de un balazo que le impactó en la espalda. Aparentemente, le dispararon mientras intentaba escapar de sus agresores.

Los antecedentes de la víctima

En principio a los pesquisas les constó identificarlo, pero con el paso de las horas confirmaron que se trataba de Thomas Benjamín Puebla, quien ya contaba con antecedentes siendo menor de edad y hasta había pasado por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), antes conocido como Cose.

El adolescente, quien llevaba el apellido de su madre, también había protagonizado dos denuncias por pedido de paradero, radicadas en abril de 2023 y febrero de 2024, indicaron fuentes policiales.

Con respecto al móvil, los investigadores apuntaban a algún tipo de conflicto que haya mantenido Puebla con otros personajes de la zona, posiblemente vinculados al ambiente delictivo.