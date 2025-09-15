Asesinato de Charlie Kirk: qué dice la escalofriante carta que escribió el presunto asesino

El asesinato de Charlie Kirk , que ocurrió el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos, sigue dando de qué hablar a nivel mundial. Esta vez, trascendió el contenido de una carta que escribió el sospechoso del crimen, Tyler Robinson , horas antes del ataque mortal.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes que el acusado de 22 años había dejado una carta anticipando el ataque. El documento fue hallado en el domicilio del sospechoso, quien fue detenido el viernes pasado en el marco de la investigación por el asesinato de Charlie Kirk .

La carta , según explicó Patel en una entrevista televisiva, fue destruida antes del arresto, pero su contenido fue recuperado mediante pruebas forenses y entrevistas realizadas por agentes federales. En el escrito, Tyler Robinson manifestaba de forma directa su intención de atacar a la víctima. “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, decía la nota según el FBI.

El joven permanece detenido y, de acuerdo con la prensa internacional, no coopera con los investigadores. El martes, el individuo deberá comparecer por primera vez ante el tribunal para prestar declaración formal.

Durante la investigación, el FBI encontró ADN coincidente con el de Robinson en el lugar donde se ocultó el tirador tras el ataque. También se hallaron restos biológicos en una toalla que cubría el arma utilizada, la cual fue abandonada en un área boscosa cercana al campus universitario.

Cómo fue el operativo para dar con el presunto asesino

En la última semana, las autoridades difundieron las imágenes capturadas por las cámaras para identificar al sospechoso, luego de casi dos días sin avances. En paralelo, Robinson fue mencionado por otros usuarios en la plataforma de mensajería Discord, donde participaba en conversaciones privadas.

Según información publicada por The New York Times, un usuario de Discord compartió las imágenes de vigilancia y etiquetó el nombre de usuario de Robinson, sugiriendo que se parecía al atacante. En respuesta, el acusado escribió: “Mi doble está tratando de meterme en problemas”. Otro participante del chat grupal comentó en tono irónico: “¡Tyler mató a Charlie!”, lo cual no fue desmentido por Robinson.