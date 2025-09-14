Milei participó del acto de Vox por video y dio un duro discurso: "Me tocó quedarme defendiendo esta gestión"

Si bien no viajó a España, Javier Milei grabó un video que se reprodujo en el acto de Vox en Madrid. En su discurso, condenó el asesinato de Charlie Kirk.

El Discurso Grabado De Javier Milei X | @gaceta_es

El presidente argentino, Javier Milei, se disculpó este domingo por no poder asistir en persona a la cumbre “ Europa Viva 25” de Vox en Madrid. En un mensaje por videoconferencia, el mandatario explicó que la cancelación de su viaje se debió al "revés electoral" que La Libertad Avanza sufrió en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. "Hoy me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", señaló.

El mensaje de Javier Milei enfocado en el "mártir de la libertad" El discurso de Milei se centró en la figura del activista ultra Charlie Kirk, a quien calificó como "el mártir de la libertad". Kirk fue asesinado tras recibir un disparo en el cuello el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

El presidente afirmó que el asesinato del joven activista aliado de Donald Trump es "una prueba más de lo que es la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento". Además, aseguró que el "atentado" fue perpetrado por "los mismos que nos acusan de violentos a nosotros".

Milei enfatizó que la izquierda busca silenciar a quienes piensan diferente, ya sea con "campañas de desacreditación o con un tiro en la cabeza", como, según él, ocurrió con Kirk o con Miguel Uribe en Colombia.