Murió Matías Travizano, el emprendedor que conectó a Javier Milei con Silicon Valey: quién era

Matías Travizano le había abierto a Javier Milei las puertas de este importante polo tecnológico estadounidense. El hombre murió en un brutal accidente.

El reconocido físico y emprendedor Matías Travizano, de 46 años, falleció en un accidente de montaña en California, Estados Unidos. El suceso ocurrió mientras se entrenaba para escalar el Mont Blanc. Travizano era una figura central en el mundo tecnológico, fundador de Grandata y un contacto clave para la comitiva de Javier Milei en Silicon Valley.

¿Cómo y dónde ocurrió el accidente? Matías Travizano falleció en un accidente de montaña en California, Estados Unidos. El suceso se produjo mientras el físico se entrenaba para escalar el Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes. Estaba previsto que realizara la ascensión junto a otros empresarios, incluido su amigo Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic.

¿Quién era Matías Travizano? Matías Travizano era un físico y emprendedor argentino de 46 años. Era el fundador de Gran Data, una exitosa empresa de big data que vendió en 2024. Travizano fue pionero en el desarrollo de una tecnología que permitía descifrar la capacidad de pago de una persona a través de datos de celulares. También fue un amigo cercano y colaborador de Demián Reidel, asesor presidencial.

A su vez, en 2007 creó Binaria, una compañía que brindaba soluciones de inteligencia de marketing por medio del estudio del comportamiento de usuarios en redes sociales.

¿Qué rol tuvo Matías Travizano en la visita de Javier Milei a Silicon Valley? Travizano fue un contacto clave para la comitiva del presidente Javier Milei durante su visita a Silicon Valley en mayo de 2024. Fue mencionado en un comunicado oficial como "asesor presidencial" junto a Demián Reidel y ayudó a abrir las puertas de la "meca tecnológica" a la delegación argentina.