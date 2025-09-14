Milei y un súper lunes con agenda recargada: dos mesas claves, una jura ministerial y cadena nacional

Este lunes, Javier Milei tendrá varios compromisos claves de cara a las elecciones en octubre. Expectativa por la mesa de campaña y la presentación del Presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei volverá a reunir a su mesa política, y luego se sentará junto a referentes del PRO.

El presidente Javier Milei protagonizará este lunes una jornada de intensa actividad en la Casa Rosada. La agenda incluye el juramento del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, una reunión de la mesa política para redefinir la estrategia electoral y la grabación de una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. La jornada se da en un contexto de reorganización tras la derrota en las elecciones bonaerenses y previo a un viaje al exterior.

¿Cuál es la agenda del presidente para este lunes? La jornada de Javier Milei en la Casa Rosada incluirá los siguientes compromisos:

Mesa política: El presidente se reunirá con sus colaboradores más cercanos para ajustar la estrategia de cara a las próximas elecciones, luego de los resultados en la provincia de Buenos Aires. Allí estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; el asesor presidencial, Santiago Caputo ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el vocero presidencial, Manuel Adorni .

Jura del nuevo ministro: A las 11:30, Lisandro Catalán jurará como nuevo ministro del Interior.

Mesa de campaña: A las 12:00, se juntará la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires, con la presencia de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo y Diego Santilli , además de Patricia Bullrich .

Cadena Nacional: A las 17:00, se grabará la cadena nacional que se emitirá a las 21:00, en la que Milei presentará el Presupuesto 2026.

¿Qué se espera del Presupuesto 2026? Según fuentes cercanas al Gobierno mencionada por la agencia Noticias Argentinas, no se esperan anuncios que inyecten liquidez en el mercado. Se anticipa que el presupuesto no incluirá aumentos superiores a la inflación para asignaciones de discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales, e irá en línea con las pautas fijadas por el FMI.